為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    全球每10分鐘1女喪命！聯合國報告：兇手多是伴侶或家人

    2025/11/25 10:13 編譯陳成良／綜合報導
    在「國際消除對女性暴力日」前夕，土耳其伊斯坦堡街頭23日聚集大批示威者，高舉標語並呼喊口號，抗議針對女性的暴力行為。（法新社）

    在「國際消除對女性暴力日」前夕，土耳其伊斯坦堡街頭23日聚集大批示威者，高舉標語並呼喊口號，抗議針對女性的暴力行為。（法新社）

    在11月25日「國際消除對女性暴力日」前夕，聯合國發布了一份令人心碎的報告。數據顯示，2024年全球平均每10分鐘就有一名女性死於親密伴侶或家庭成員之手，這意味著對許多女性而言，「家」反而成為最危險的地方。

    法新社報導，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）與聯合國婦女署（UN Women）24日公布的報告指出，去年全球約有5萬名女性及女童遭到伴侶或父親、叔伯、兄弟等親屬殺害。這項數據基於117個國家的統計，換算下來，每天約有137名女性死於這類「殺害女性」（femicide）案件。

    報告分析，全球女性遇害案件中，高達60%的兇手是其伴侶或親屬；相比之下，男性遇害案件中僅11%是被親近的人所殺。儘管總數看似比2023年略減，但聯合國強調這主要是因為各國數據收集的落差，並非實際情況好轉。這場對抗殺害女性的戰役，目前仍看不到顯著進展。

    以區域來看，非洲再次成為女性受害人數最多的地區，去年約有2萬2000名女性遭親近者殺害。

    科技暴力助長殺機 Deepfake成新威脅

    聯合國婦女署政策司司長亨德里克斯（Sarah Hendricks）指出：「殺害女性並非孤立事件，它們通常是一連串暴力的終點。」這些暴力往往始於控制行為、威脅與騷擾，如今更蔓延至網路空間。

    報告特別警告，科技發展正在加劇對女性的暴力形式，包括未經同意散布私密影像、惡意肉搜（doxxing）以及利用深偽技術（Deepfake）製作虛假影片等。亨德里克斯呼籲各國必須落實法律，正視暴力如何在線上與線下交織，並在悲劇發生前就追究施暴者的責任。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播