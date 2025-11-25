全球每10分鐘1女喪命！聯合國報告：兇手多是伴侶或家人

在「國際消除對女性暴力日」前夕，土耳其伊斯坦堡街頭23日聚集大批示威者，高舉標語並呼喊口號，抗議針對女性的暴力行為。（法新社）

在11月25日「國際消除對女性暴力日」前夕，聯合國發布了一份令人心碎的報告。數據顯示，2024年全球平均每10分鐘就有一名女性死於親密伴侶或家庭成員之手，這意味著對許多女性而言，「家」反而成為最危險的地方。

法新社報導，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）與聯合國婦女署（UN Women）24日公布的報告指出，去年全球約有5萬名女性及女童遭到伴侶或父親、叔伯、兄弟等親屬殺害。這項數據基於117個國家的統計，換算下來，每天約有137名女性死於這類「殺害女性」（femicide）案件。

請繼續往下閱讀...

報告分析，全球女性遇害案件中，高達60%的兇手是其伴侶或親屬；相比之下，男性遇害案件中僅11%是被親近的人所殺。儘管總數看似比2023年略減，但聯合國強調這主要是因為各國數據收集的落差，並非實際情況好轉。這場對抗殺害女性的戰役，目前仍看不到顯著進展。

以區域來看，非洲再次成為女性受害人數最多的地區，去年約有2萬2000名女性遭親近者殺害。

科技暴力助長殺機 Deepfake成新威脅

聯合國婦女署政策司司長亨德里克斯（Sarah Hendricks）指出：「殺害女性並非孤立事件，它們通常是一連串暴力的終點。」這些暴力往往始於控制行為、威脅與騷擾，如今更蔓延至網路空間。

報告特別警告，科技發展正在加劇對女性的暴力形式，包括未經同意散布私密影像、惡意肉搜（doxxing）以及利用深偽技術（Deepfake）製作虛假影片等。亨德里克斯呼籲各國必須落實法律，正視暴力如何在線上與線下交織，並在悲劇發生前就追究施暴者的責任。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法