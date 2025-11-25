美國近20萬難民面臨新挑戰 川普政府擬對他們進行審查

《美聯社》獲得的備忘錄顯示，川普政府計劃對拜登執政期間所有入境美國的難民進行審查。圖為美國總統川普。（美聯社）

《美聯社》24日獲得的備忘錄顯示，川普政府計劃對拜登執政期間所有入境美國的難民進行審查。該審查可能會在近20萬逃離戰亂和迫害來到美國的難民中引發混亂和恐慌。

根據《美聯社》報導，日期為11月21日的備忘錄指出，在拜登執政期間，「效率」和「數量」優先於「詳細篩選和審查」，因此有必要對2021年1月20日至2025年2月20日期間所有入境的難民進行「全面審查」和「重新面試」。該備忘錄也暫停了在此期間內抵達美國的難民的綠卡審批。

拜登政府在2021年10月至2024年9月期間接收了18萬5640名難民。其去年難民接收人數超過10萬，其中來自剛果民主共和國、阿富汗、委內瑞拉和敘利亞的難民人數最多。

難民通常是所有來美人員中審查最嚴格的群體之一，他們往往需要等待數年才能來到美國。以難民身分進入美國的人員必需在抵達美國1年後申請綠卡，通常5年後可以申請入籍。

難民權益倡導者抨擊此項審查，稱這將給已經歷過嚴格審查才得以進入美國的難民造成更大的創傷。美國移民援助協會（HIAS）副總裁斯坦伯格（Naomi Steinberg）聲稱，該計畫糟糕透頂，再次刷新本屆政府對那些已在當地建立新生活的人們的底線。

美國公民及移民服務局、國土安全部和白宮，都尚未回應《美聯社》置評請求。

