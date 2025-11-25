習近平急了！憂中日關係惡化 主動致電川普談台灣 邀明年4月訪中

美國總統川普（左）24日與中國國家主席習近平（右）通話，預定明年4月訪問北京。（路透檔案照）

美國總統川普表示，他已接受中國國家主席習近平的邀請，將於明年4月訪問北京，並回請習近平明年稍後對美國進行「國是訪問」（state visit）。

美聯社報導，川普是在24日與習近平通話數小時後，宣布前述消息。他在自家社群平台「真實社群」發文表示，雙方討論烏克蘭、芬太尼以及大豆等農產品等議題。這次通話距離兩人在南韓釜山的會面還不到1個月。

川普發文隻字未提台灣

北京率先公布這次通話，但未提及國是訪問，僅表示兩人討論貿易、台灣與烏克蘭議題。川普的社群發文則隻字未提台灣。

中國外交部聲稱，習近平在通話中提到，台灣回歸中國是「戰後國際秩序重要組成部分」，「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。

川、習兩人此次通話，正值日本首相高市早苗暗示，一旦中國對台灣採取行動，日本可能介入，導致日中關係惡化之後，也恰逢川普政府推動結束烏克蘭戰爭的最新努力。

華府智庫「史汀生中心」（Stimson Center）中國計畫主任孫韻指出，以往中國總是強調「應要求」才接聽川普的電話，此次通話卻未如此表述，「這意味著中國主動打給川普」，顯示「中國擔心與日本的緊張升級，提及台灣與戰後秩序，直接指向中日因為台灣而齟齬。」

中日關係因高市的「台灣有事」言論而降至多年來的低點，北京公開譴責其言論。中國外交部長王毅表示，日本「觸碰了不該觸碰的紅線」。

