為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    五角大廈指控煽動叛亂 威脅召回退役軍官參議員提告

    2025/11/25 06:11 國際新聞中心／綜合報導
    海軍上校退役的現任民主黨亞利桑那州聯邦參議員凱利，也曾是太空人，2024年美國總統選舉時，曾一度被視為民主黨副總統候選人的有力競爭者。（路透檔案照）

    海軍上校退役的現任民主黨亞利桑那州聯邦參議員凱利，也曾是太空人，2024年美國總統選舉時，曾一度被視為民主黨副總統候選人的有力競爭者。（路透檔案照）

    五角大廈24日警告，可能召回海軍上校退役的現任民主黨亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）恢復現役，以對他提告，原因是「嚴重的不當行為指控」。

    聲明並未說明，倘若採取此一非比尋常的措施，凱利可能面臨哪些指控。

    凱利則透過社群平台X回應，表示他不會因為五角大廈的威脅而畏懼，「如果這是為了恐嚇我和其他國會議員，讓我們無法履行職責、不對這個政府問責，那是行不通的。」

    美國總統川普上週指控凱利及其他民主黨議員煽動叛亂，因為他們呼籲美軍拒絕任何非法命令。川普透過社群媒體表示，此罪「可判死刑！」

    凱利18日在一段針對軍方與情報機關發佈的影片中，與其他5名民主黨議員共同呼籲美軍拒絕非法命令，並提醒軍人遵守效忠美國憲法的誓言。

    國會的民主黨人一直抨擊川普在加勒比海南部及太平洋地區，對疑似販毒者發動軍事打擊，質疑其合法性，也對川普可能對委內瑞拉發動戰爭表示擔憂。

    這些議員過去均曾擔任國安相關職務，包括美軍與中央情報局（CIA）。但五角大廈指出，只有凱利做為退役海軍軍官，才有可能被召回現役服役。

    戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）透過X表示：「『叛亂6人組』製作的影片卑劣、魯莽且不實。鼓勵我們的戰士無視指揮官命令，破壞了『良好秩序與紀律』的每一個層面。」

    對凱利的潛在起訴威脅，發生在五角大廈進行高階軍方人事清洗之後，包括參謀首長聯席會議主席、海軍部長幕僚長與國家安全局（NSA）局長等高官遭到撤換。

    也曾是太空人的凱利在2024年美國總統選舉時，曾一度被視為民主黨副總統候選人的有力競爭者，但最終民主黨總統候選人賀錦麗選擇明尼蘇達州州長華茲做為競選搭檔。2024年10月，美台商業協會宣布凱利成為該會的榮譽共同主席，以表揚其對美台更緊密經濟關係、半導體產業合作的強力支持。

    召回並起訴凱利的決定，也可能向最近被撤職的官員發出警告，這些官員在遭撤換後均保持沉默。

    若凱利遭召回，將引發關於言論自由權利及美國憲法權力分立的問題。這也是川普政府試圖懲罰政治對手的最新案例。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播