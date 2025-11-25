川普：和習近平談俄烏、黃豆等議題　邀習明年訪美

美國總統川普今天和中國國家主席習近平通話，川普發文表示，兩人進行「非常好的電話通話」，討論俄烏戰爭、黃豆等議題，他將於明年4月訪問北京，也邀請習近平明年稍晚赴美訪問。不過，川普發文未提及有關台灣的部分。

川普（Donald Trump）和習近平今天稍早通話後，他隨後在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出，兩人進行了「非常好的電話通話」，討論許多議題，包括俄羅斯和烏克蘭、芬太尼、黃豆和其他農產品等議題。

請繼續往下閱讀...

川普說：「我們為我們偉大的農民達成了良好且非常重要的協議，而且只會越來越好。我們和中國的關係非常強健。」

他表示，這通電話是兩人10月底在韓國釜山舉行雙邊會的後續，「自那之後，雙方在確保我們的協議維持最新狀態且準確方面都取得重大進展，現在我們可以將目光放在大的格局上」。

為此，川普說，習近平邀請他於明年4月訪問北京，他已接受，並回邀習近平在明年稍晚赴美進行國是訪問。「我們一致同意保持頻繁溝通非常重要，我也期待這麼做」。

川普針對川習通話的發文內容未提及台灣。不過，中國官媒稍早報導，雙方談到台灣議題與俄烏戰爭議題，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，而美方則理解台灣議題對於中國的重要性。

川習這次通話正值日中關係惡化及美國針對結束俄烏戰爭提出28點和平計畫之際。新華社報導，習近平闡明中方在台灣議題上的原則立場，並聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。

日本首相高市早苗日前在國會表示，若「台灣有事」，伴隨對方使用武力的情況，可能會構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。中國對此言論強烈不滿，日中雙方至今未能針對此事和緩雙邊關係。（編輯：陳彥鈞）1141125

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法