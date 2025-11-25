為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普：和習近平談俄烏、黃豆等議題　邀習明年訪美

    2025/11/25 03:12 中央社

    美國總統川普今天和中國國家主席習近平通話，川普發文表示，兩人進行「非常好的電話通話」，討論俄烏戰爭、黃豆等議題，他將於明年4月訪問北京，也邀請習近平明年稍晚赴美訪問。不過，川普發文未提及有關台灣的部分。

    川普（Donald Trump）和習近平今天稍早通話後，他隨後在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出，兩人進行了「非常好的電話通話」，討論許多議題，包括俄羅斯和烏克蘭、芬太尼、黃豆和其他農產品等議題。

    川普說：「我們為我們偉大的農民達成了良好且非常重要的協議，而且只會越來越好。我們和中國的關係非常強健。」

    他表示，這通電話是兩人10月底在韓國釜山舉行雙邊會的後續，「自那之後，雙方在確保我們的協議維持最新狀態且準確方面都取得重大進展，現在我們可以將目光放在大的格局上」。

    為此，川普說，習近平邀請他於明年4月訪問北京，他已接受，並回邀習近平在明年稍晚赴美進行國是訪問。「我們一致同意保持頻繁溝通非常重要，我也期待這麼做」。

    川普針對川習通話的發文內容未提及台灣。不過，中國官媒稍早報導，雙方談到台灣議題與俄烏戰爭議題，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，而美方則理解台灣議題對於中國的重要性。

    川習這次通話正值日中關係惡化及美國針對結束俄烏戰爭提出28點和平計畫之際。新華社報導，習近平闡明中方在台灣議題上的原則立場，並聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。

    日本首相高市早苗日前在國會表示，若「台灣有事」，伴隨對方使用武力的情況，可能會構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。中國對此言論強烈不滿，日中雙方至今未能針對此事和緩雙邊關係。（編輯：陳彥鈞）1141125

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播