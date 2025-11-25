不演了！紐約新市長：我還是認為川普是法西斯主義者

美國總統川普（右）21日在白宮會晤新任紐約市長曼達尼（左），兩人上演大和解。（路透檔案照）

紐約新任市長曼達尼（Zohran Mamdani）23日重申他對美國總統川普的看法，指川普是「法西斯主義者」和「暴君」，而不過幾天前，兩人才在白宮進行氣氛意外友好的會晤。

曼達尼23日接受國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目訪問，被問到他是否仍然認為川普對民主構成威脅時，回答「我仍然相信我過去所說的一切。我認為在政治上，我們不應該迴避分歧所在。」

在本月4日的勝選演說中，曼達尼表示，紐約已經證明它可以在「政治黑暗時刻」成為「光」，「如果有任何方法能讓一個專制者感到恐懼，那就是拆解讓他積聚權力的條件。」

曼達尼說，「所以，川普，我知道你在看，我有4個字對你說：把音量調大。」

川普對曼達尼向來砲火猛烈，包括嘲笑曼達尼的南亞裔名字，還威脅要刪減聯邦撥款，甚至動用國民兵，甚至稱他為「共產主義瘋子」，21日在白宮的那場會晤原本被預期可能充滿火藥味，結果卻出乎意料地氣氛融洽。

川普笑容滿面地稱讚曼達尼的歷史性勝利，還誇他是「真正希望紐約再次偉大的人」，甚至說：「我非常有信心他能做好工作」，「讓一些保守派人士感到驚訝。」

兩人在會中同意合作解決住房、物價與生活成本問題，並因共同熱愛紐約而建立關係。川普表示：「我們達成的共識比我想像的還多」。

曼達尼告訴NBC，「這是一場我們討論如何落實議程的對話。我很感謝總統花時間帶我參觀內閣，並導覽歷任總統的肖像。我們對政治上的分歧毫不避諱，同時也希望專注於如何去實現目標。」

