    首頁 > 國際

    川習通話 新華社稱提到台灣 川普發文卻隻字未提

    2025/11/25 02:25
    中國國家主席習近平24日與美國總統川普通電話，新華社稱雙方談到台灣議題，但川普稍後在社群平台發文，隻字未提台灣。（法新社檔案照）

    中國國家主席習近平24日與美國總統川普通電話，新華社稱雙方談到台灣議題，但川普稍後在社群平台發文，隻字未提台灣。（法新社檔案照）

    中國新華社24日報導，中國國家主席習近平晚間與美國總統川普通電話，雙方談到台灣與俄烏戰爭議題。但川普稍後在社群平台發文，僅提到10月底在南韓與習近平會晤時討論的芬太尼和農產品等議題，並宣布他可能會在明年4月訪問中國，隻字未提台灣。

    川普在自家社群平台「真實社群」指出，「我剛剛與中國國家主席習近平進行一次很棒的電話會談。我們討論了許多議題，包括烏克蘭／俄羅斯、芬太尼、大豆以及其他農產品等。我們為我們偉大的農民達成一項很讚而且非常重要的協議—而且只會變得更好。我們與中國的關係極為穩固！」

    川普說，這次通話是3週前在南韓舉行的高度成功會議的後續，自該次會晤以來，雙方在保持協議的即時性和準確性方面取得重大進展，「現在，我們可以將目光放在更宏觀的格局上。」

    川普說，「為此，習近平主席邀請我於明年4月訪問北京，我已接受邀請；我也做了對等安排，他將在明年稍後以國是訪問（State Visit）形式訪問美國。我們一致認為保持頻繁溝通非常重要，我也期待如此做。」

    據新華社報導，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，並聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。」

    新華社說，川普恭維「習近平主席是偉大的領導人」，與習近平在釜山的會晤非常愉快，完全贊同他對兩國關係的看法。雙方正在全面落實釜山會晤達成的重要共識。「中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。」

    在中國與日本由於日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢內容而關係緊張之際，中國主動公布習近平與川普通話訊息，並在台灣議題上大作文章，似乎顯示中方有意藉由兩人通話，在台灣議題上拉高層級，試探美方回應，或試圖透過川普向高市施壓，惟在川普的最新發文中，這兩項議題均未出現。

