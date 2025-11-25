烏俄和平方案大幅修訂 衛報：28點減為19點

在美國國務卿魯比歐與澤倫斯基幕僚長葉爾馬克主導下，原先的28點烏俄和平方案在瑞士日內瓦的談判中被大幅修訂，縮減為19點。（歐新社）

知情談判人士透露，烏克蘭已大幅修改美國提出的烏俄戰爭和平方案，刪除部分俄羅斯的最大化要求，原本的28點減為19點。

英國「衛報」24日引述消息人士指出，烏克蘭總統澤倫斯基可能在本週稍晚，在白宮與美國總統川普會面，基輔與華府之間在此期間將密集協商。此外，烏克蘭也爭取讓歐洲參與談判。

原始的美俄28點方案由俄羅斯總統普廷特使德米崔耶夫與川普代表魏科夫於上月擬定，要求烏克蘭從其控制的頓巴斯地區撤軍、限制軍隊規模，並不得加入北大西洋公約組織（NATO）。

報導指出，在美國國務卿魯比歐與澤倫斯基幕僚長葉爾馬克主導下，該方案23日在瑞士日內瓦的談判中被大幅修訂，縮減為19點。基輔與其歐洲夥伴表示，現有前線必須做為領土談判的起點。

他們表示，不能承認俄羅斯以軍事手段奪取的領土，並強調烏克蘭不能按照克里姆林宮試圖否決或附加條件的事項，應自主決定是否加入歐盟與北約。

會後，魯比歐將日內瓦談判形容為「非常、非常正面」。川普則在自家社群平台「真實社群」發表正面語氣的貼文。就在談判開始前，川普才批評基輔當局對於美國的斡旋努力「不知感恩」。

川普寫道：「俄羅斯與烏克蘭之間的和平談判真的可能取得重大進展嗎？？在看到之前不要相信，但也許會有好事發生。上帝保佑美國！」

烏克蘭代表團24日從日內瓦返國後，向澤倫斯基簡報，他們形容方案的最新版本更貼近現實。澤倫斯基另與美國副總統范斯通話，敦促他讓歐洲國家參與和平進程，據稱范斯已經同意。

