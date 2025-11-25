準備對委內瑞拉動手？美國正式將「太陽集團」列為外國恐怖組織

美國24日正式將「太陽集團」列為外國恐怖組織，指控委內瑞拉總統馬杜羅為該組織首腦。（歐新社）

美國24日正式將「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織（FTO），對這個被指包括委內瑞拉總統馬杜羅及其他高階官員的團體，施加與恐怖主義相關的額外制裁。

委內瑞拉政府則駁斥美國此舉「荒謬」，聲稱所謂的太陽集團根本不存在，純屬美方捏造。

美國財政部已於7月將「太陽集團」列為「特別指定全球恐怖分子」，凍結其在美國的所有資產，並禁止美國人與其往來。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）本月表示，美國將宣布把太陽集團列為FTO組織，理由是該集團涉嫌協助向美國輸入非法毒品。隨著美國總統川普在加勒比海進行大規模軍事集結，馬杜羅面臨愈來愈大的壓力，引發外界擔憂美國可能藉此為軍事行動提供正當性。

此舉是美國打擊拉丁美洲毒品與非法移民問題行動的一部分。川普政府宣稱，這個神秘組織由馬杜羅操控，但未公布任何證據以支持馬杜羅與該集團有關。制裁專家則說，FTO指定的法律依據並未授權採取軍事行動。

根據法新社整理公開資料，自9月以來，美軍在國際水域對被指控載運毒品的船隻發動空襲，迄今已造成至少83人死亡，但並無公開證據顯示這些船隻上確實載有毒品。

馬杜羅及其政府始終否認涉及任何犯罪行為，並指控美國企圖推翻其政權，目的在於控制該國龐大的石油儲備。

委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）透過Telegram帳號表示：「委內瑞拉明確、堅定、完全拒絕美國國務卿魯比歐的新荒謬捏造，他將這個不存在的『太陽集團』指定為恐怖組織。」

希爾說，此舉重新炒作「一個臭名昭著且卑劣的謊言，旨在為對委內瑞拉進行非法且不合法的干預提供正當性，符合美國典型的政權更迭模式。這項新操作將與過去一再對我們國家的攻擊一樣，以失敗收場。」

路透22日報導，美國準備在未來數天內啟動新一階段與委內瑞拉相關的行動，但尚未確定其具體時間、範圍，或川普是否已做出最終決定。

研究美洲有組織犯罪的網站InSight Crime指出，將馬杜羅視為太陽集團首腦，是一種「過度簡化」的作法，該組織其實是一種腐敗體系，軍事與政治官員透過與毒販合作而獲利。

