    首頁 > 國際

    南瓜派還是地瓜派？感恩節甜點之爭 涉及美國南北認同

    2025/11/25 00:06 國際新聞中心／綜合報導
    南瓜派通常與美國北方聯想在一起。（美聯社檔案照）

    它們同樣都是圓形，也都是橘色，而且可能對你的健康不太好，但在感恩節甜點中，哪一種更勝一籌：南瓜派還是地瓜派？對大多數人而言，答案多半取決於他們來自哪裡。

    美聯社24日報導，這兩種感恩節經典甜點的共同點遠多於差異，它們的顏色、味道與口感類似，而且都源自歐洲的紅蘿蔔派。正因為如此，兩者更容易拿來比較。

    密西西比州弗洛伍德（Flowood）烘焙店Sugar Magnolia Takery的顧客羅賓森（Lori Robinson）選擇南瓜，「我媽在每年感恩節和耶誕節，都會做這個。它比地瓜好吃多了。」

    與當地部分烘焙店不同，Sugar Magnolia Takery同時製作南瓜派與地瓜派。店主阿諾德（Elizabeth Arnold）表示，兩種派在她的店裡最大的差別在於香料；地瓜派更甜，會使用白砂糖和紅糖；南瓜派則較不甜，香料味更重。

    在阿諾德的烘焙店，地瓜派的銷量通常超過南瓜派。

    被稱為「靈魂料理學者」（Soul Food Scholar）的美食作家米勒（Adrian Miller）指出，地瓜派在美國南方特別受歡迎，因為地瓜在該地區的文化、經濟及痛苦歷史中都有深厚根基。

    南瓜派雖然隨處可見，但更常與美國北方聯想在一起。

    概括而言，刻板印象是南瓜派受到白種北方人的青睞，地瓜派則是南方黑人的最愛。但對於美食歷史學者暨作家特威蒂（Michael W. Twitty）而言，既然兩種甜點都深植於美國歷史、傳統與文化，關於哪一種更好的爭論，其實關乎身份認同。

    地瓜與南方黑人文化的連結始於奴隸制度。特威蒂表示，在美洲，地瓜曾是許多被奴役者的主食之一，這種食物易於取得，與構成非洲飲食基石的山藥與樹薯類似。儘管最早嘗試製作這類甜點的可能是歐洲人，卻是被奴役者完善了地瓜派的食譜。

    有些人認為，奴隸制度是地瓜派未能在北方流行的原因之一，當時廢奴運動提倡抵制由奴隸勞動生產的商品。但特威蒂說，答案可能更簡單：取得難易度。

    米勒表示，雖然南方同時擁有地瓜與南瓜，但北方早期居民難以取得如今常見的橘色地瓜，當時北方的地瓜多為白肉且口感較粉。

    在取得地瓜不易的情況下，南瓜自然居於主導地位。米勒指出，南瓜派的傳統可追溯至殖民時期。1796年西蒙斯（Amelia Simmons）撰寫的全美第一本食譜，便收錄了南瓜派食譜。

    特威蒂說，「我們可以在不同地區與文化之間開開善意的玩笑」，「但同時不要讓這變得太嚴肅，變成界定你是誰、我是誰、我們是誰的僵硬標籤。」

    地瓜派被視為南方黑人的最愛。（美聯社檔案照）

