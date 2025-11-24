為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    H200放行有譜？盧特尼克：川普評估出售中國輝達先進AI 晶片

    2025/11/24 23:40 編譯魏國金／台北報導
    美國總統川普考慮出售中國輝達先進AI晶片。（彭博資料照）

    美國總統川普考慮出售中國輝達先進AI晶片。（彭博資料照）

    美國商務部長盧特尼克指出，美國總統川普正評估是否允許輝達出售其先進的人工智慧（AI）晶片給中國，他是此事做出最終決定的人。

    盧特尼克24日告訴彭博電視，總統正聽取「眾多不同顧問」的意見，以決定是否允許出口。他說，川普「最了解」中國國家主席習近平。

    彭博上週五披露，美國官員就輝達能否銷售其H200 AI晶片給中國展開初步討論。盧特尼克說，「這類決定最終放在川普桌上，他將決定我們能是否推進此事」。

    盧特尼克也承認，促進經濟擴張與保護國家安全之間存在緊張。他說，「你想要出售中國一些晶片，讓他們繼續使用我們的技術與科技組合（tech stack），抑或是告訴他們，『我們不會出售你們最好的晶片，我們擱置此問題，我們要在AI競賽中自我競賽」？

    如果美國政府最終放行H200的出口，將顯示川普大幅放寬旨在遏制中國AI進展的貿易管制。H200於兩年前推出，較H100配置更多高頻寬記憶體（HBM），使其能更快速的處理資料，其功能較專為中國市場設計的AI晶片H20強大兩倍，這兩款AI處理器都基於上一代Hopper技術，而非當前最先進的Blackwell架構。輝達執行長黃仁勳與川普關係密切，渴望向中國銷售產品，放行出售中國H200 AI晶片將是他的一大勝利。

