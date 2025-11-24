為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    新華社：川習通話論及台灣與烏克蘭議題

    2025/11/24 23:16 編譯魏國金／台北報導
    新華社報導，川習24日晚間通話。（法新社檔案照）

    新華社報導，川習24日晚間通話。（法新社檔案照）

    中國官媒新華社報導，中國國家主席習近平24日晚間與美國總統川普通話，除談論烏克蘭議題外，「習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場」。在上月川習釜山會面後，川普表示兩人並未論及台灣議題，而在該會面前夕，川普曾直指「台灣就是台灣」。

    報導指出，習近平說，自上月韓國釜山會面以來，兩國關係「總體向好，事實再次說明，中美『合則兩利、鬥則俱傷』，是經過實踐反覆驗證的常識」；「雙方要堅持正確方向，秉持平等、尊重、互惠態度，拉成合作清單、壓縮問題清單，爭取更多積極進展」。

    報導說，習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。

    報導說，川普讚揚習近平是偉大領導人，雙方正在全面落實釜山會面達成的重要共識，「中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性」。

    兩國元首還論及烏克蘭議題。習近平強調，中方支持一切致力於和平的努力，希望各方不斷縮小分歧，早日達成一個公平、持久、有約束力的和平協議，從根源上解決這場危機。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播