新華社：川習通話論及台灣與烏克蘭議題

新華社報導，川習24日晚間通話。（法新社檔案照）

中國官媒新華社報導，中國國家主席習近平24日晚間與美國總統川普通話，除談論烏克蘭議題外，「習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場」。在上月川習釜山會面後，川普表示兩人並未論及台灣議題，而在該會面前夕，川普曾直指「台灣就是台灣」。

報導指出，習近平說，自上月韓國釜山會面以來，兩國關係「總體向好，事實再次說明，中美『合則兩利、鬥則俱傷』，是經過實踐反覆驗證的常識」；「雙方要堅持正確方向，秉持平等、尊重、互惠態度，拉成合作清單、壓縮問題清單，爭取更多積極進展」。

報導說，習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。

報導說，川普讚揚習近平是偉大領導人，雙方正在全面落實釜山會面達成的重要共識，「中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性」。

兩國元首還論及烏克蘭議題。習近平強調，中方支持一切致力於和平的努力，希望各方不斷縮小分歧，早日達成一個公平、持久、有約束力的和平協議，從根源上解決這場危機。

