中國為何升高與日爭端？彭博：施壓全球若不挺攻台就別插手

彭博24日報導，中國訴諸聯合國升級「台灣有事」爭議，旨在施壓全球各國，在未來任何涉及台灣的衝突上與中國站在一邊，否則就別插手。圖為日本首相高市早苗。（法新社）

彭博24日報導，自日本首相高市早苗在眾議院發表「台灣有事」以及集體行使自衛權之論約3週以來，中國透過經濟報復、民族主義叫囂與外交攻勢宣洩不滿。如今中國訴諸聯合國升級該爭議，此舉旨在施壓全球各國，在未來任何涉及台灣的衝突上與中國站在一邊，否則就別插手。

中國駐聯合國常代傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯，指責高市的言論違反國際法。他寫道，「日本若膽敢對兩岸局勢進行武裝干預，就是侵略行為。中國將堅決行使『聯合國憲章』和國際法賦予的自衛權，捍衛國家主權和領土完整」。

彭博指出，該封信將爭端擴大到日本以外的國際機構，而中國在該機構獲得廣泛支持，尤其是來自「全球南方」的開發中國家。北京將行使自衛權，以及將日本的干預等同為侵略行為，實際上表明，一旦台灣遭到侵略，任何國家、包括美國都不應協助捍衛台灣。

智庫「國際危機組織」（International Crisis Group）分析師楊晧暐（William Yang）指出，該信函「可能是中國為未來軍事行動，包括在衝突中向日本資產開火，建立法理基礎與論述的第一步」。

他補充，儘管美國前總統拜登一再表示，美國在中國武力犯台時將捍衛台灣，但北京謹慎調整其回應，因為他知道華府可能帶來「真正的痛苦」，相較之下，日本經濟依賴中國，因此易於成為反擊目標。

楊晧暐說，中國「想看看川普政府願意提供日本多少具體支持」。他補充，「北京也試圖警告其他民主國家，對台灣議題發表類似言論的後果」。

報導指出，致函聯合國是北京針對其與日本的爭端，尋求爭取國際支持之舉。雖非需要成員國投票表決的正式決議文，但可迫使每一個國家思考該議題的立場，而這或許就足以滿足中國。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾雷蘿（Alicia Garcia Herrero）說，「只需要沉默就可以，因為對中國而言，沉默意謂默許、接受」。

對中國而言，持續聚焦高市也有其國內政治目的，亦即在其最敏感的國內政治議題之一不向宿敵讓步，以此展現中國國家主席習近平的強硬姿態。

美國智庫大西洋理事會全球中國中心研究員宋文笛（Wen-Ti Sung）指出，這場爭端既能提升中國國內的民族主義情緒，也能阻止其他國家就台灣議題發聲。

