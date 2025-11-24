為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    捷克波蘭總統共同聲明 俄羅斯為歐洲安全重大威脅

    2025/11/24 23:03 中央社
    捷克總統帕維爾（右）今天接見波蘭總統納夫羅茨基（左），雙方會後表示，兩國在俄烏戰爭中立場相同，將俄羅斯視為歐洲安全的重大威脅。（歐新社）

    捷克總統帕維爾（右）今天接見波蘭總統納夫羅茨基（左），雙方會後表示，兩國在俄烏戰爭中立場相同，將俄羅斯視為歐洲安全的重大威脅。（歐新社）

    捷克總統帕維爾今天在布拉格城堡接見波蘭總統納夫羅茨基。雙方皆表示，捷克與波蘭在俄烏戰爭立場相同，同樣視俄羅斯為歐洲安全的重大威脅，並將遭受侵略的烏克蘭的防衛視為自身安全課題。

    帕維爾（Petr Pavel）與納夫羅茨基（Karol Nawrocki）今天就俄羅斯對烏克蘭的侵略，與雙方在經貿、安全議題，以及在歐盟與北大西洋公約組織（NATO）的合作進行討論。

    此為納夫羅茨基在今年8月就職波蘭總統後，首次出訪捷克。據波蘭新聞通訊社（PAP）消息，納夫羅茨基還將會見「不滿公民行動黨」（ANO）主席、極可能成為下一任捷克總理的巴比斯（Andrej Babiš），以及在查理大學發表演說。

    帕維爾在記者會表示，捷克與波蘭不僅有跨越千年的共同歷史，兩國交流更著重於當下與未來。他強調，捷克與波蘭在外交與安全政策上具有一致立場，並擁有強大的經貿合作關係，波蘭是捷克最重要的合作夥伴之一。

    談及俄烏戰爭，帕維爾指出，這場衝突也威脅到整個歐洲的安全。捷克與波蘭都認為俄羅斯是目前對歐洲安全的最大威脅，兩國共同推動「三海倡議」（Three Seas Initiative），並建立戰略夥伴層級，共同面對挑戰。

    帕維爾說，捷波人民彼此好感與日俱增，如今有越來越多捷克人造訪波蘭，欣賞波蘭湖泊、海濱與自然景觀之美，期望兩國友好合作持續深化。

    納夫羅茨基表示，正如帕維爾提到，今日的俄羅斯是整個歐洲安全的最大威脅，捷克與波蘭將在既有合作框架中持續推動更多聯合行動。無論是維西格勒集團（Visegrad Group，由捷克、斯洛伐克、波蘭、匈牙利組成）或「三海倡議」，都具有非常良好的發展前景。

    他指出，中歐地區在基礎建設、雙邊合作、跨區域協作的經濟、金融與安全發展上必須共同前進。

    納夫羅茨基特別提到能源合作，稱波蘭與捷克是歐盟中率先擺脫依賴俄羅斯天然氣的國家，這是兩國邁向能源主權的重要一步。

    他也透露，已向帕維爾提出未來十年內由波蘭成為區域天然氣「樞紐」的構想。他指出，波蘭目前已擁有希維諾烏伊希切（Świnoujście）液化天然氣碼頭，並正在建設第2個海上接收站，與美國及中歐各國的合作顯示，歐洲將進一步走向能源自主。

    納夫羅茨基表示，波蘭與捷克正準備好在能源、經濟與安全領域共同承擔責任。國防支出與軍事合作是雙方對話的重要部分，他肯定帕維爾具有在捷克軍隊與北約任職多年的軍事經驗，稱這在當前的全球安全情勢下極具意義。（編輯：韋樞）1141124

    
    
