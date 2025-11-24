為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    面對面會晤不到1個月 習近平與川普深夜通話談到台灣！

    2025/11/24 23:06 即時新聞／綜合報導
    川普與習近平24日晚間進行通話。（路透）

    中共官媒《新華社》今（24日）晚發布快訊，中國國家主席習近平與美國總統川普通話，這是川普第二任期第四次與習近平電話會談。

    《新華社》 報導，週一晚間的川習通話，習近平在電話中提到10月30日在南韓釜山與川普的面對面會晤，雙方達成很多重要共識，「釜山會晤以來，中美關係總體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎，事實再次說明，中美『合則兩利、鬥則俱傷』是經過實踐反復驗證的常識，中美『相互成就、共同繁榮』是看得見、摸得著的實景。」

    「雙方要保持住這個勢頭，堅持正確方向，秉持平等、尊重、互惠態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，爭取更多積極進展，為中美關系打開新的合作空間，更好造福兩國人民和世界人民」。習近平也特別提到台海議題，聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。」

    《新華社》又稱川普在電話中稱讚習近平是「偉大的領導人」，還以川普為第一人稱：「我同習近平主席在釜山的會晤非常愉快，完全贊同您對兩國關系的看法。雙方正在全面落實釜山會晤達成的重要共識。中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。」

    雖然中方在報導說明川習通話的內容，但美國總統川普尚未對此事發表任何說明。

