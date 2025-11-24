東南亞非法礦場氾濫 研究：致命化學物質污染河川危害深遠

湄公河是全球漁產主要供應區域之一。示意圖，與本新聞無關。（路透）

美國智庫「史汀生中心」24日發布的環境調查報告揭露，橫跨東南亞大陸、超過2400座多屬非法或未受監管的採礦場，可能將氰化物或汞等致命化學物質排放入河，對仰賴河川維生的居民健康、生計產生風險。

在這份史汀生中心對東南亞大陸礦污染提出的首份全面分析報告中，研究員透過衛星影像分析，辨識出湄公河流域366座以金礦為主、錫和銀為次要的沖積礦，359座開採金、鎳、銅和錳的堆浸礦和77座稀土礦。

湄公河是亞洲第三大河流，供應超過7000萬人生計和全球農、漁產品出口水資源。史汀生中心資深研究員艾勒（Brian Eyler）對污染規模感到震驚，包括湄公河、薩爾溫江和伊洛瓦底可能都受到高度污染。由於湄公河流域基本上不受國際法和合理法規管理，因而充斥著資料所揭示、具高強度和大規模的未監管活動。

根據報告，未監管的稀土礦場會釋放硫酸銨、氰化鈉和汞等化學物質，不僅使數百萬居住在湄公河沿岸的居民陷入健康風險，全球魚、蝦和米飯消費者也無法完全倖免。

