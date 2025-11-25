為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    與中國鬧僵支持度卻居高不下 謝金河曝高市早苗獲年輕人擁戴原因

    2025/11/25 00:14 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗。（法新社）

    日本首相高市早苗。（法新社）

    日本首相高市早苗本月初因為一席「台灣有事」言論讓中國大崩潰，北京祭出一連串報復措施，企圖動搖高市國內支持度。但多家日本主流媒體近日釋出最新民調，高市內閣的支持度居高不下，在青壯年族群更是擁有非常高的影響力。財信傳媒董事長謝金河表示，日本年輕世代覺醒就是高市的底氣，高市正好符合他們心中那個重振日本榮光的人，這次很可能是「日本再起」的重要轉捩點。

    謝金河24日在臉書發文，「中日衝突持續延燒，中國加大威脅力道，似乎擺出高市不收回先前的話，絕不罷休的態勢，這些戲碼在台灣都曾經演練過，大家一點都不陌生，甚至可以預見中國下一步會怎麼做？而儘管中國施加壓力愈來愈大，高市的支持度仍居高不下，先前有民調支持度是65%，今天讀賣新聞最新民調是72%，這其中40歲以上支持率是71%，30歲到40歲是76%，18到29歲是74%。這個現象顯示年輕世代支持高市的比率相當高，這也間接支持高市的強硬路線。」

    他接著說：「回頭看日本的歷史，二戰前，日本是海上霸主。80年代是日本經濟盛世時代，到了1989年泡沫經濟戮破，日本陷入失落30年，也就是現在35歲以下的年輕人都在日本失落中長大，如果再往前推15年，也就是50歲以下的人都處在衰退，房地產大跌，股市乏人問津的經濟困乏之中，這群人從出生就沒有見識過日本的繁榮。很多人在想日本是什麼？日本應該是什麼？」

    「面對終身雇傭制的瓦解，工資低迷，物價上漲，國家在全球競爭中的倒退，年輕世代收入不能超越父母，工作不再能保證未來。加上地緣政治不穩定，中國威脅與日俱增，這群沒有經歷二戰洗禮的年輕世代，希望日本能夠成為正常國家，他們希望修憲，讓國家變強。傳統左派政客缺乏世代魅力，也提不出具體的國家安全對策，這次高市正好符合他們心中那個重振日本榮光的人。」

    最後謝金河直言，「此時中國威脅全面升級，戰後一直不關心政治，缺乏國家安全意識的年輕人也被喚醒，高市取得年輕世代高度支持，也增強她的底氣。這次很可能是日本再起很重要的轉捩點！」

