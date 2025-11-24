為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    歐盟讚揚烏克蘭和談出現進展 但稱仍有問題懸而未決

    2025/11/24 22:48 中央社
    歐盟理事會主席柯斯塔及執行委員會主席范德賴恩出席安哥拉的峰會期間，針對烏俄戰爭和平談判表示看法。（歐新社）

    歐洲聯盟（EU）領袖今天表示，為結束烏克蘭戰爭而進行的會談已有進展，但部分問題仍有待解決。

    法新社報導，歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）在歐盟領袖就此議題召開緊急會議後，出席安哥拉的峰會期間告訴媒體：「和平談判出現新的動能。」

    歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也表示：「儘管仍有待努力，但目前已有推進的穩固基礎。」

    柯斯塔表示，昨天美國、烏克蘭與歐洲官員召開的日內瓦會談在多項議題方面有所進展。柯斯塔強調，涉及歐盟自身的議題，例如制裁、擴大（歐盟）或凍結俄羅斯資產等，都必須由歐盟全面參與並作出決策。他說：「部分議題仍有待解決，但方向是正面的」。

    范德賴恩也樂見日內瓦會談「有良好的進展」。

    范德賴恩則指出，歐盟堅持的「核心」原則包括，「必須尊重烏克蘭的領土與主權。只有身為主權國家的烏克蘭能決定其武裝部隊的相關事務」。她並透露，歐洲領袖將於明天與支持烏克蘭的約30個國家「志願者聯盟」（coalition of the willing）進行視訊會議。

    兩位領袖再次強調，歐盟將持續以外交、軍事裝備及財政支援方式協助烏克蘭。范德賴恩指出，「這事關我們整個大陸的安全。」

