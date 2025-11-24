怕爆！日本電視台街訪中國遊客 一提「習近平」秒閉嘴落跑...

近日有日本電視台街頭採訪目前還停留在日本的中國觀光客，但一提到自家國家主席的名字，這些人就反射性地閉口不談，趕緊「落跑」。（圖翻攝自X平台）

中日關係正因為日本首相高市早苗的「台灣有事」答詢變得非常緊張，北京祭出一連串報復措施，當中就包括暫緩赴日旅遊，甚至還讓公安拍片宣傳日本是「危險國家」，讓外界看傻眼。近日有日本電視台街頭採訪目前還停留在日本的中國觀光客，但一提到中國國家主席習近平的名字，這些人就反射性地閉口不談，趕緊「落跑」，畫面曝光引發外界熱議。

近日一位日本網友在X平台分享一段電視台針對北京祭出「訪日自肅」後的街頭訪問片段。記者剛好問到2組都來自上海的遊客，第一組是名男子，記者使用翻譯軟體將自己要問的問題翻成中文「習近平主席有呼籲大家盡量不要出國旅行，你知道嗎？」給男子看，該名男子馬上露出尷尬的笑容，連說好幾次「不知道」，並向記者道歉，接著馬上離開。

另外一組則是女性遊客，記者詢問對方會在日本待多久時間，女子回答8天，接著記者又問同樣的問題，但才剛提到「習近平主席」，女子內心警鈴就反射性大作，連忙揮手轉頭走人，拒絕繼續受訪。記者最後還無奈表示，「啊…問不下去了。一看到『習近平』這三個字，她馬上迴避問題走掉了」。

日本鄉民紛紛表示，「去日本簡直是冒生命危險」、「一群可憐又不幸的人，無法表達自己想說的話」、「這都是中國共產黨的錯，對吧？我真替他們感到難過」、「這就是中國，一個封閉的國家，壓制言論自由，人民不自覺都會為自己設下禁區」、「這些人看起來都是好人，真正的問題是中國共產黨高層和那些被操縱的無知群眾」。

