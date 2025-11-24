電影情節上演！2男子錯過登機「衝進停機坪」 竟揮手肉身攔飛機

2名男子疑似錯過登機，而在停機坪上奔跑。（擷取自Reddit）

本（11）月21日，德國科隆／波恩機場（Cologne/Bonn Airport）的停機坪上，有2名旅客瘋狂奔跑，朝著1架威茲航空（Wizz Air）的飛機衝去。這2人因錯過最後的登機廣播，竟硬闖安全設施並在停機坪上狂奔，只為了趕上已準備起飛的班機。

英媒《太陽報》今（24）日報導，網路流傳的影片顯示，他們揮舞手臂、邊跑邊試圖引起飛行員的注意，希望對方能停下飛機讓他們登機，而這架準備飛往羅馬尼亞布加勒斯特（Bucharest）的航班，當時正在滑行前往跑道。

據報導，1名當地機場的員工隨即出現，並阻止了他們這場瘋狂的舉動。事後警方表示，2名男子是因為錯過了21日晚間的最後登機廣播，因此砸破緊急開關的玻璃，打開了通往停機坪的安全門，最終他們被以非法入侵的罪名起訴，也遭到調查是否違反航空安全法。

另外，機場官員解釋，這架前往布加勒斯特的飛機，當時已經離開停機的位置，並開始滑行準備起飛，而2名男子就在此刻，開始了這場戲劇性的衝刺，該航班更因此事件而延誤。

