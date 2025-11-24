為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中媒轟日台交流協會「重金養媚日份子」 反被中國人質疑外語能力

    2025/11/24 22:41 即時新聞／綜合報導
    中國官媒《央視》旗下新媒體《玉淵譚天》，突針對「日台交流協會」進行攻擊，怒轟該機構在台灣斥資百億日圓，養出一群數典忘祖的不要臉「媚日人士」。（圖擷取自中國微博）

    日本首相高市早苗重申「台灣有事」議題，引起中國政府激烈反彈，除了祭出一連串報復措施，還全力帶頭散佈大量不實假訊息，企圖破壞台日友好情意。今（２４）日下午，中國官媒《央視》突針對「日台交流協會」進行攻擊，怒轟該機構在台斥資百億進行「２１世紀皇民化運動」，進而養出一群「媚日人士」。

    據了解，中國《央視》旗下新媒體《玉淵譚天》今日在官方微博、抖音、嗶哩嗶哩（bilibili）等中國社群平台帳號，發布一段片長３分２５秒、標題名為「日本砸１３１億在台搞媚日宣傳？起底日本如何在台灣培養媚日人士」的影片。《玉淵譚天》聲稱，製作這部影片的原因，全來自一份調查台灣民眾最喜歡的國家調查排行榜。

    從影片顯示，高達76％台灣民眾最喜歡的國家是「日本」，加上近期大量台灣人力挺日本首相高市早苗，《玉淵譚天》決定進行深入調查，並發現那份調查排行榜來自日本與中國建交後，在台灣設立一個全名為「日本台灣交流協會」的窗口。《玉淵譚天》質疑，這個機構提供的數據真實性，於是開始追查其歷史與從事活動。

    《玉淵譚天》聲稱，他們在研究日本外務省的預算數據後發現，日本政府為「加強日台關係」、「大搞媚日宣傳」、「培育台灣新生代媚日人士」等目的，至少在3年前，就撥出超過131億日元（約新台幣26.7億元）的預算，讓日本台灣交流協會對台灣全年齡層推廣日本文化、日語教育，甚至組織日台學界交流涉及政治、台獨等敏感話題。

    影片最後，《玉淵譚天》強調中國外交部已多次警告日本政府，要是敢用武力介入台海局勢，必遭迎頭痛擊，還到這些內容，同樣也是在警告台灣的「媚日軟骨頭」。這段影片發布後，獲得大批小粉紅支持，除了發布到X平台（原推特）與日本網友叫囂，還揚言等到中國武統台灣，解放軍會徹底肅清這些跪舔殖民入侵者的下賤媚日人士。

    但也有少部分理智的中國網友吐槽，影片中有一段用黃底標註的「当協会の各種ツールを総動員して新たな知日派育成」日文，被《玉淵譚天》聲稱是「培育台灣新生代媚日人士」，但它真正的中文意思是「協會將以各種方式，培養新一代的『知日派』（了解或喜愛日本文化的人士）」，質疑《玉淵譚天》工作人員的外語能力有待加強。

