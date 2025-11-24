為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    衣索比亞火山休眠1.2萬年重新噴發 火山灰衝14公里高

    2025/11/24 21:31 即時新聞／綜合報導
    衣索比亞火山「海利古比山」23日噴發，據稱它噴出的火山灰高達14公里。（擷取自X平台 @theinformant_x）

    衣索比亞東北部的火山「海利古比山」（Hayli Gubbi）在休眠逾1萬年之後，於週日重新噴發，法國圖盧茲火山灰諮詢中心（VAAC）指出，海利古比山當時噴出的火山灰高達14公里，X平台上有網友PO出照片，畫面相當壯觀。

    《法新社》報導，海拔500公尺的海利古比山週日噴發了數小時，它座落於衣國首都阿的斯阿貝巴（Addis Ababa）東北方800公里的板塊交界地帶。

    圖盧茲火山灰諮詢中心說，海利古比山噴出的火山灰雲柱高達14公里，且擴散到葉門、阿曼、印度、巴基斯坦等地區。

    全球火山計畫資料庫（Global Volcanism Program）資料顯示，海利古比山沉睡已久，在當前所處的地質年代「全新世」（Holocene）並無爆發紀錄，也就是說，它休眠了將近1萬2000年。

    密西根理工大學（Michigan Technological University）教授卡恩（Simon Carn）也證實，海利古比山「沒有全新世噴發紀錄」。

