政府效率部提前熄燈？ 川普官員否認

媒體發現，在川普（左）與馬斯克（右）鬧翻，且馬斯克辭去政府效率部職務後，川普多次使用過去式指稱該部門。（法新社）

《路透》23日獨家披露，美國人事管理局（OPM）主任庫波（Scott Kupor）表示，美國總統川普在1月成立、並一度找來富豪馬斯克執掌的「政府效率部」（DOGE），已提前「熄燈解散」，比原定的2026年7月24日還早8個月，業務則已由OPM承接。然而，庫波24日在社群平台Ｘ指控媒體拼接自己的言論，否認DOGE已不復存在的消息。

據報導，庫波本月稍早被問及DOGE現狀時表示，DOGE「已經不存在」，不再是一個「集中化實體」（centralized entity），這是川普政府首次就DOGE的解散發表公開評論。根據庫波和《路透》查閱的文件顯示，人事管理局已接管DOGE的許多業務，許多成員已轉任其他政府部門。

例如，川普8月新成立、負責美化政府網站的「國家設計工作室」，就有至少2名前DOGE成員，包括網路出租民宿平台Airbnb共同創辦人傑比亞（Joe Gebbia）擔任該工作室負責人；另一名綽號「大塊頭」的成員克里斯坦（Edward Coristine），也在Ｘ平台鼓勵民眾申請加入。另外，獲得政府醫療系統存取權的泰瑞爾（Zachary Terrell），如今擔任美國衛生與公共服務部技術長。擁有相同權限的萊利（Rachel Riley）目前轉任海軍研究辦公室主任。曾協助解散美國國際開發總署（USAID）的勒文（Jeremy Lewin），則轉至國務院負責對外援助事務。

然而，庫波隨後在Ｘ平台發文澄清，稱《路透》藉由拼接他的完整言論，創造吸引目光的標題，並強調DOGE雖已不再由美國數位服務局（USDS）集中領導，但該機構仍存在且運作良好，業務包括解除監管、消除詐欺、浪費和濫用等。

DOGE成立時的目標是推動「大規模結構性改革」，包括廢除官僚機構、削減預算，或將聯邦機構的業務重心轉移到川普的優先事項上。DOGE開始執行職權後，聲稱已削減數百億美元開支，但並未提供詳細的帳目，外部金融專家無法加以核實。馬斯克也多次被指引起多位閣員不滿，與川普的密切關係逐漸冷淡，更公開批評川普的減稅和支出法案等政策，最終在5月底閃辭DOGE職務。在那之後，《衛報》等媒體發現，川普已多次使用過去式談論DOGE。

