西班牙恐攻！18歲少年喊「真主至大」刺3人 警連開4槍制伏

西班牙馬德里22日發生恐怖攻擊，1名18歲嫌犯隨機攻擊民眾，甚至還一邊背誦《古蘭經》，更試圖攻擊前來圍捕的警員。反恐警察隨後用電擊槍及實彈射擊，將這名高喊著「真主至大（Allahu Akbar）」的聖戰嫌疑人逮捕。

英媒《太陽報》今（24）日報導，此事件發生在馬德里的巴列卡斯橋區（Puente de Vallecas），最後以警察開槍將該名少年擊倒、重傷告終。嫌犯也被送往西班牙首都的醫院治療，目前仍在警方的看守之下。

據報導，警方當天接獲通報稱有1名男子持大刀，刺傷1名老婦人，導致其頸部受傷，另有2名男子也遭攻擊，且其中1人胸口有2吋長的刀傷。嫌犯隨後躲入公寓中，其手足打電話給警方，表示嫌犯持大刀躲在家中、情緒極度暴躁。

警方將此事件歸類為伊斯蘭主義的「恐怖襲擊」，並派遣反恐部隊包圍此住宅，警方2度嘗試用電擊制伏該名青年但未果，嫌犯甚至試圖攻擊警察，最終遭警方連開4槍才成功逮捕。

當局透露，嫌犯也疑似因受毒品影響。另外，被刺傷的3名受害者已接受醫院救治，沒有生命危險。

