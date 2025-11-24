為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    意外？宏都拉斯大選前夕「挺台派」造勢車隊嚴重車禍 至少8死30多傷

    2025/11/24 20:37 即時新聞／綜合報導
    宏都拉斯將舉行總統大選，隨著選戰白熱化，該國政治對立越來越嚴重。（法新社）

    宏都拉斯將舉行總統大選，隨著選戰白熱化，該國政治對立越來越嚴重。（法新社）

    我國前友邦宏都拉斯將於本月30日舉行總統大選，與台灣恢復邦交近期成為該國執政黨與在野黨候選人的攻防焦點。隨著選戰白熱化，宏國支持與台灣重新建交的兩大反對黨支持者驚傳在一場政治造勢活動發生嚴重交通事故，至少8死30多人受傷，並引爆陰謀論。

    綜合外媒報導，這次宏都拉斯大選形成三強鼎立局面，角逐下屆總統大位的有執政的「自由重建黨」（Liberty and Refoundation Party）候選人蒙卡達（Rixi Moncada），主張延續卡斯楚（Xiomara Castro）政府路線，深化與中國合作；另外兩強則分別是在野的國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）及自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla），這2人都主張與台灣恢復邦交，多次公開強調台灣是宏國重要合作夥伴，痛罵中國狂吃宏國豆腐、卡斯楚政府賣主權給中國。

    隨著投票日將屆，該國政治對立越來越嚴重，大批支持與台灣恢復友邦關係的民眾自主發起造勢活動。不過宏國聖塔芭芭拉省（Santa Bárbara）聖何塞德科利納斯鎮（San José de las Colinas），23日驚傳挺台民眾政治車隊發生嚴重交通事故，一輛載有國家黨和自由黨支持者的卡車翻車，目擊者表示當時卡車突然暴衝導致翻覆，現場頓時陷入一片混亂，附近住戶和車隊成員見狀趕緊上前救人，警消、醫療人員獲報也趕赴現場。後續證實有至少8人身亡，30多人受傷。

    目前死者身分尚未對外公布，宏國政府強調當務之急是為受害者提供醫療救助，並給予家屬心理支持，無論其黨派歸屬為何。不過此一事件引爆陰謀論，不少人認為這起事故恐與親中派有關。該國交通部門還在調查事故發生確切原因，但種種跡象表明很可能是煞車系統故障。

