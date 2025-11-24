川普低估烏克蘭社會意志 澤倫斯基再次化解政治危機

分析指出，川普低國烏克蘭不願投降的意志，讓民望走低的澤倫斯基成功化解政治危機。（法新社）

在烏克蘭總統澤倫斯基面臨政府腐敗醜聞及前線失利等雙重壓力時，美國政府提出的明顯偏袒俄羅斯的28點和平計畫，讓他陷入前所未有的困境。然而，分析指出，澤倫斯基利用烏克蘭社會不願屈從一份形同對俄投降和平計畫的意志，看似巧妙地化解眼前執政劣勢。對澤倫斯基而言，向川普屈服的風險，比與他對抗更大。

《西雅圖時報》指出，儘管澤倫斯基公開承認美國的和平計畫對烏國構成前所未有的嚴峻挑戰，但目前看來也無意中增強澤倫斯基在國內的地位，因為該計畫轉移烏國民眾對蔓延至總統核心圈的貪腐醜聞的關注，使澤倫斯基得以重拾他最擅長的「動員總司令」角色。智庫「世界政策研究所」所長史林查克（Viktor Shlinchak）指出，「當澤倫斯基陷入困境時，往往會採取進攻姿態」。

請繼續往下閱讀...

事實上，澤倫斯基已在戰爭熔爐中成長為一位技藝精湛的政治家。在俄侵烏前，澤倫斯基已執政近3年，但支持率並不高，但戰爭爆發後，他選擇留在基輔，並在俄國轟炸期間在街頭自拍反抗影片，成功號召全國乃至全世界人民共同抵抗，鞏固他身為一位戰時弱勢領袖的地位。此後，他也度過武器供應和自身公眾支持的風暴，並透過推動國內無人機生產，避免彈藥短缺。在美國的支持轉弱時，他透過向美國國會發表堅定演說，重新贏得支持。2月間遭川普斥責後，他迅速採取行動，緩和與白宮的關係。

專家表示，這部分歸功於澤倫斯基高超的輿論營造技巧。今年，每當受到川普政府施壓時，他都會尋求歐洲盟友的支持，此次正是利用這項策略，在一系列電話會議中討論美方和平計畫，促使歐盟國家及英國、加拿大和日本發表聯合聲明，要求修改計畫中對烏最不利的條款。歐盟駐烏大使馬瑟諾娃（Katarina Mathernova）直言，從未見過比澤倫斯基更能有效地讓歐洲團結一致地人，輿論營造就是他的「超能力」，藉此獲得資金、武器和外交支持。

澤倫斯基21日對全國發布影片談話，將美國和平計畫描述成烏國嚴峻的選擇，必須在放棄美國支持，以及屈從俄國條件、失去自身尊嚴與自由之間擇一，讓烏國民眾做好接受讓步的準備，同時卻又強調美國施加的壓力，以此表明自己對該計畫的立場。澤倫斯基順利團結始終堅定支持他的歐洲盟友及對他政治支持度下降的烏國民眾，並凸顯烏國民眾在面對生存威脅局面時，願意暫時擱置國內政治的不滿。史林查克表示，烏國人很可能繼續支持澤倫斯基，因為他體現大多數民眾的信念，即不能簽署俄國提出的投降協議。

《華爾街日報》也指出，烏國官員和社會普遍拒絕川普的和平計畫，認為默認投降比繼續打仗更糟糕，這讓澤倫斯基更不可能向川普屈服。參與歐洲援烏行動的德國前高階國防官員蘭格（Nico Lange）表示，「川普似乎在重蹈俄國總統普廷的覆轍，低估烏國社會的力量，也不了解烏國的真實面貌。任何一位烏國總統，尤其是權勢弱化的澤倫斯基，都沒有權利同意那樣的和平計畫，否則他就不是總統了」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法