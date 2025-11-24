遭胞姊控吸毒 菲總統小馬可仕反擊：她身體狀況不好

菲律賓總統小馬可仕（前排左）與胞姊艾米（前排右）失和；艾米上週指控小馬可仕吸毒。（法新社資料照）

菲律賓參議員艾米・馬可仕（Imee Marcos）近期指控其胞弟、菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）有毒癮，小馬可仕今（24）日回應說，艾米身體狀況不太好，他與馬可仕家族的族人都「非常擔心」。

《法新社》報導，這是自艾米上週爆料她弟弟吸毒以來，小馬可仕首次公開回應，他當眾表示，他不喜歡「家醜外揚」。

請繼續往下閱讀...

小馬可仕接著說，「我們一直在擔心我姊姊，有好一陣子了......原因是，你們在電視上看到夸夸其談的女士，不是我姊姊。」

他補充說，馬可仕家族的族人也抱持相同看法，「我希望她趕快好起來。」

當小馬可仕被問到，是否打算與胞姊好好談一談時，他回答：「我們不再是同一個圈子的人，不管是正式政治圈還是其他範圍，所以，沒辦法。」

小馬可仕發表上述言論後，艾米在臉書發文反擊，她點名挑戰小馬可仕「來證明我錯了」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法