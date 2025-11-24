為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    遭胞姊控吸毒 菲總統小馬可仕反擊：她身體狀況不好

    2025/11/24 19:42 即時新聞／綜合報導
    菲律賓總統小馬可仕（前排左）與胞姊艾米（前排右）失和；艾米上週指控小馬可仕吸毒。（法新社資料照）

    菲律賓總統小馬可仕（前排左）與胞姊艾米（前排右）失和；艾米上週指控小馬可仕吸毒。（法新社資料照）

    菲律賓參議員艾米・馬可仕（Imee Marcos）近期指控其胞弟、菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）有毒癮，小馬可仕今（24）日回應說，艾米身體狀況不太好，他與馬可仕家族的族人都「非常擔心」。

    《法新社》報導，這是自艾米上週爆料她弟弟吸毒以來，小馬可仕首次公開回應，他當眾表示，他不喜歡「家醜外揚」。

    小馬可仕接著說，「我們一直在擔心我姊姊，有好一陣子了......原因是，你們在電視上看到夸夸其談的女士，不是我姊姊。」

    他補充說，馬可仕家族的族人也抱持相同看法，「我希望她趕快好起來。」

    當小馬可仕被問到，是否打算與胞姊好好談一談時，他回答：「我們不再是同一個圈子的人，不管是正式政治圈還是其他範圍，所以，沒辦法。」

    小馬可仕發表上述言論後，艾米在臉書發文反擊，她點名挑戰小馬可仕「來證明我錯了」。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播