絕不承認俄佔領土！烏克蘭國會議長劃下「和談三大紅線」

烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk，右）24日在瑞典斯德哥爾摩出席「克里米亞平台」峰會時，劃出烏克蘭對和談的「三大紅線」。（路透）

對美國提出的和平方案草案，烏克蘭最高民意機構展現強硬立場。正在瑞典斯德哥爾摩出席峰會的烏克蘭最高拉達（國會）議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk），24日公開劃出基輔在和平談判中的「三大紅線」，強調烏克蘭絕不會在領土主權、國防軍力及未來結盟權利上做出讓步，這番表態形同直接回絕了美版草案的核心要求。

路透報導，斯特凡楚克在峰會上明確列出烏克蘭的底線：首先，絕不正式承認俄羅斯對烏克蘭領土的佔領；其次，絕不接受對烏克蘭國防軍規模的任何限制；最後，絕不接受對烏克蘭未來結盟、包括加入北約在內的任何限制。

據報導，雖然這些立場是烏克蘭長期以來的堅持，但在這個時間點重申具有重大意義。因為這三大紅線與美國上週提交給基輔的初始和平提案內容完全背道而馳。美版草案建議烏克蘭「事實上」承認俄國佔領區、將兵力上限限制在60萬人，並修憲承諾不加入北約。斯特凡楚克的發言顯示，即便面臨華府壓力，烏克蘭國會仍不願輕易吞下這些被視為投降的條款。

澤倫斯基：侵略者必須買單

與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基也透過視訊向峰會發表演說。他強調，基輔願意與夥伴合作尋求折衷方案，但前提是必須「強化而非削弱」烏克蘭。他更重申，俄羅斯作為侵略者，必須為這場戰爭付出代價，因此如何處置被凍結的俄羅斯資產至關重要。

