CNN對蘋果展現強勢 傳已自Apple News下架待談新約

美國新聞網站Semafor今天報導，美國有線電視新聞網（CNN）已將其新聞撤下美國蘋果公司（Apple）新聞閱讀應用程式News，雙方仍在討論可讓CNN新聞重新上架的新合約。

CNN婉拒對Semafor發表評論，蘋果則尚未回覆置評請求。

報導指出，由於社群媒體平台愈來愈少在使用者動態消息中推送新聞連結，因此對媒體而言，Apple News服務及其付費版Apple News+已成為日益重要的傳播與變現管道。

Apple News每月為許多新聞媒體帶來數百萬次瀏覽量和曝光，月費約10美元的Apple News+每年也為媒體業者帶來數百萬美元營收。美國的「時人」（People）和康泰納仕集團（Conde Nast）等媒體便積極擁抱Apple News，「時人」甚至為其用戶設計數項專屬內容。

不過，也有媒體對於過度依賴科技業者平台來創造流量及收入持保留態度，他們擔心犧牲與讀者的直接關係。過往便曾有一波數位媒體新創公司高度仰賴臉書（Facebook）為傳播管道，最後卻遭到臉書背棄。

CNN如今對蘋果採取強勢手段，除了展現其對於與科技平台分享內容在姿態上更強硬，也反映其更積極求取自身數位化內容變現。

CNN本月稍早已推出新的付費訂閱方案，並不斷將更多報導置於付費牆內。

