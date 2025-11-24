為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本與那國島部署中程飛彈 中國跳腳：絕不允許軍國主義死灰復燃

    2025/11/24 17:42 國際新聞中心／綜合報導
    日本防衛大臣小泉進次郎23日訪問沖繩縣與那國島，視察陸上自衛隊駐屯地。（彭博）

    日本防衛大臣小泉進次郎23日訪問沖繩縣與那國島，視察陸上自衛隊駐屯地。（彭博）

    日本防衛大臣小泉進次郎23日訪問沖繩縣與那國島，視察陸上自衛隊駐屯地，宣布在當地部署中程地對空飛彈的計畫如預期進行中。中國24日強烈抨擊日本這項部署計畫，使這場已持續數週的外交爭端進一步升級。

    日本媒體報導，小泉表示，在與台灣相距不遠的與那國島部署飛彈的進程，正按部就班進行，「此項部署可降低日本遭受武力攻擊的可能性」。與那國島距離台灣東岸約110公里（68英里）。

    在日本首相高市早苗於國會答詢時表示，「台灣有事」可能會觸發日本行使集體自衛權，在台灣遭遇攻擊時進行軍事介入後，日中關係急遽惡化。

    中國外交部對此表示，日本部署飛彈是「蓄意製造地區緊張、挑起軍事對抗」。外交部發言人毛寧在例行記者會上說：「再加上日本首相高市早苗涉台錯誤言論，此一動向極其危險，需要周邊國家及國際社會高度警惕。」「日本右翼勢力正…將日本和整個地區推向災難。」

    毛寧宣稱，中方絕不允許日本右翼勢力「開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指台灣，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。中方有決心有能力捍衛國家領土主權。」

    儘管遭到部分居民反對，自2016年起，日本自衛隊就在與那國島設立基地。東京此前宣布，計畫部署「03式中程地對空飛彈系統」，以防禦來襲的空對地飛彈與航空器。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播