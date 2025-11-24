日本與那國島部署中程飛彈 中國跳腳：絕不允許軍國主義死灰復燃

日本防衛大臣小泉進次郎23日訪問沖繩縣與那國島，視察陸上自衛隊駐屯地。（彭博）

日本防衛大臣小泉進次郎23日訪問沖繩縣與那國島，視察陸上自衛隊駐屯地，宣布在當地部署中程地對空飛彈的計畫如預期進行中。中國24日強烈抨擊日本這項部署計畫，使這場已持續數週的外交爭端進一步升級。

日本媒體報導，小泉表示，在與台灣相距不遠的與那國島部署飛彈的進程，正按部就班進行，「此項部署可降低日本遭受武力攻擊的可能性」。與那國島距離台灣東岸約110公里（68英里）。

在日本首相高市早苗於國會答詢時表示，「台灣有事」可能會觸發日本行使集體自衛權，在台灣遭遇攻擊時進行軍事介入後，日中關係急遽惡化。

中國外交部對此表示，日本部署飛彈是「蓄意製造地區緊張、挑起軍事對抗」。外交部發言人毛寧在例行記者會上說：「再加上日本首相高市早苗涉台錯誤言論，此一動向極其危險，需要周邊國家及國際社會高度警惕。」「日本右翼勢力正…將日本和整個地區推向災難。」

毛寧宣稱，中方絕不允許日本右翼勢力「開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指台灣，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。中方有決心有能力捍衛國家領土主權。」

儘管遭到部分居民反對，自2016年起，日本自衛隊就在與那國島設立基地。東京此前宣布，計畫部署「03式中程地對空飛彈系統」，以防禦來襲的空對地飛彈與航空器。

