為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    距台最近日本與那國島擬部署防空飛彈 中國又爆氣：極其危險

    2025/11/24 18:12 即時新聞／綜合報導
    中國外交部發言人毛寧。（路透）

    中國外交部發言人毛寧。（路透）

    中日關係正因日本首相高市早苗的「台灣有事」言論加劇緊張，北京持續發布戰狼威脅和一系列報復措施之際，日本防衛大臣小泉進次郎昨天（23日）到距離台灣僅110公里的與那國島視察，並明確重申將在該島部署飛彈部隊的計畫，引發外界熱議。對此，中國再次跳腳，痛批此一動向「極其危險」，要國際社會「高度警惕」。

    小泉進次郎週日進行上任防衛大臣後首次與那國島視察行程，針對前任防衛大臣中谷元今年1月提出的「03式中程地對空飛彈」（Type 03 Chu-SAM）部署計畫，小泉證實防衛省正持續推動中，待細節定案後將向當地政府與居民說明。小泉進次郎直言，日本正面臨二戰結束以來最嚴峻、最複雜的安全環境。

    小泉進次郎在抵達與那國島前，也先視察石垣島與宮古島的基地，前者已配備反艦飛彈，後者則是空中監視與彈藥儲存的樞紐。

    對此，中國外交部發言人毛寧今天被問到相關議題時批評，日方此舉是在刻意製造區域緊張情勢，挑動軍事對立，加上先前高市早苗的涉台錯誤言論，此一動向極其危險，需要引起周邊國家及國際社會的高度警惕，「中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。中方有決心有能力捍衛國家領土主權。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播