距台最近日本與那國島擬部署防空飛彈 中國又爆氣：極其危險

中國外交部發言人毛寧。（路透）

中日關係正因日本首相高市早苗的「台灣有事」言論加劇緊張，北京持續發布戰狼威脅和一系列報復措施之際，日本防衛大臣小泉進次郎昨天（23日）到距離台灣僅110公里的與那國島視察，並明確重申將在該島部署飛彈部隊的計畫，引發外界熱議。對此，中國再次跳腳，痛批此一動向「極其危險」，要國際社會「高度警惕」。

小泉進次郎週日進行上任防衛大臣後首次與那國島視察行程，針對前任防衛大臣中谷元今年1月提出的「03式中程地對空飛彈」（Type 03 Chu-SAM）部署計畫，小泉證實防衛省正持續推動中，待細節定案後將向當地政府與居民說明。小泉進次郎直言，日本正面臨二戰結束以來最嚴峻、最複雜的安全環境。

小泉進次郎在抵達與那國島前，也先視察石垣島與宮古島的基地，前者已配備反艦飛彈，後者則是空中監視與彈藥儲存的樞紐。

對此，中國外交部發言人毛寧今天被問到相關議題時批評，日方此舉是在刻意製造區域緊張情勢，挑動軍事對立，加上先前高市早苗的涉台錯誤言論，此一動向極其危險，需要引起周邊國家及國際社會的高度警惕，「中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。中方有決心有能力捍衛國家領土主權。」

