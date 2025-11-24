中國記者稱「首相官邸湧現反高市示威」 日本外相秒揭真相打臉

近期有中國駐日記者聲稱「首相官邸因高市言論出現反戰示威潮」，但被外務大臣茂木敏充指出該地點是民眾定期抗議舉辦地點，當場打臉該名記者說詞。（圖擷取自「外務省 / MOFA」YouTube）

日本首相高市早苗重申「台灣有事」議題，引起中國政府大動作文攻武嚇，甚至不惜帶頭造謠、散佈各種不實言論，企圖抹黑日本政府在國際社會形象。近期日本外務省例行記者會，有中國駐日記者聲稱「首相官邸前出現反高市示威潮」，外務大臣茂木敏充指出該地點每周都有不同類型的示威抗議，當場打臉中國記者說詞。

據了解，一名來自中國「SMG上海東方電視台」東京分局的女記者，在日本外務省在２１日例行記者會向茂木敏充表示，目前首相官邸前聚集許多日本民眾發起示威抗議，多數參加者認為高市首相以「存立危機事態」為藉口，試圖把日本捲入戰爭之中，對此產生強烈擔憂，好奇茂木敏充會如何回應她描述的「示威民眾的聲音」？

請繼續往下閱讀...

茂木敏充先是向這名女記者介紹，日本首相官邸前並非首度出現示威抗議活動，因為這個地點在過去每週五，固定會出現反核等議題的示威抗議，並且日本政府也一直知道，首相官邸長期被一般民眾當成各種示威抗議的舉辦地點，「基於這些基礎，您所指控的情況與事實完全不符，而您擔憂的事情也毫無根據，這點我想向您說清楚。」

至於在發生什麼樣的情況，會被日本政府認定為「存立危機事態」？茂木敏充則對此指出，日本政府必須根據「實際發生」的個別具體狀況，並且蒐集、掌握所有情報後，當下再進行判斷決定，「包括首相本人在內，日本政府已多次清楚說明，我們的立場始終一致，從未改變。」

事後這名中國記者帶風向大失敗，還慘遭茂木敏充「瞬殺」的影片，在日本與台灣社群平台掀起熱烈討論，「沒有抗議活動的國家才怪」、「獨裁的國家才會大驚小怪」、「可憐的茂木，浪費時間回答這種腦補提問」、「中國人不理解示威抗議在民主國家是常態也很正常啦」、「不如反問中國記者：你們中國人民可以抗議而不被捕嗎？」、「日本：100人的抗議，不用大驚小怪；中國：1人的抗議，擔心的要死不活」。

相關新聞請見：

中媒突報導高市早苗認錯 被抓包把沒說過的話塞她嘴裡！

中國駐日大使稱「台灣人都反對高市早苗」 遭日網灌爆！

中方在日官員面前「手插口袋」 官房長官披露是中媒偷拍！

中國以安全為由祭禁遊令 日外相駁斥：日本是一個安全的國家

中國引用聯合國憲章敵國條款 日外務省發文駁斥：條文已失效

中國記者想釣魚！問「台灣是中國一省？」慘被聯合國官員反殺

中國外交部發言人痛斥日本影響世界和平 慘遭日網友1張圖嗆爆

打臉中共！日外務省罕見公開資料 在日中國人受害情況逐年減少

金井正彰低頭聽劉勁松插口袋訓話？ 在場記者曝真相：根本沒低頭

被外務大臣茂木敏充當眾打臉的中國「SMG上海東方電視台」東京分局女記者。（圖擷取自@tweet_tokyo_web 社群平台「X」）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法