歐盟宣示烏俄和平主張 反對武力改變邊界、限制軍隊規模

歐盟執委會主席馮德萊恩申明對確保烏克蘭主權和安全的3項原則。（美聯社）

美國提出的28點烏俄和平計畫被視為過度傾向俄羅斯，引發基輔和歐洲反彈和警戒。歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）申明歐盟立場，反對以武力改變烏國邊界並限制軍隊規模，以及歐盟在烏俄和平進程中須扮演顯著角色。

馮德萊恩在南非約翰尼斯堡參加20大工業國（G20）領袖峰會期間，主張「任何可靠且持續性的和平計畫，應把停止殺戮和終結戰爭置於首要且最重要目標的同時，避免播下未來衝突的種子」

請繼續往下閱讀...

馮德萊恩列出3項歐盟原則：「邊界不能以武力改變」；「作為主權國家，不能限制烏克蘭的武力部隊規模，此舉將使該國難以抵禦未來潛在攻擊，也會因而削弱歐洲安全」；「實現烏克蘭和平的過程中，必須反映出歐盟的重要性」。

馮德萊恩重申，基輔選擇了朝向歐洲發展的道路，這條道路起於重建，與歐盟單一市場和國防工業深度整合，最終成為完整的歐盟成員國，強調烏克蘭必須保有對自身未來的決定權。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法