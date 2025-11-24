16歲以下不得開帳號！馬來西亞明年擬全面封鎖兒童社群使用

馬來西亞通訊部長法米法茲23日指出，政府正在研究澳洲和其他國家如何實施網路年齡限制。（歐新社）

馬來西亞23日表示，計劃明年禁止16歲以下兒童註冊社群媒體，此舉旨在加強對兒童使用網路的管控，以保障兒童安全。

根據《法新社》報導，馬來西亞通訊部長法米法茲（Ahmad Fahmi bin Mohamed Fadzil）23日指出，政府正在研究澳洲和其他國家如何實施網路年齡限制，政府希望明年社交媒體平台能夠遵守政府的決定，禁止16歲以下的人開設帳號。

法米法茲聲稱，他相信若政府、政府機構和家長都盡職盡責，就能確保馬來西亞網路快速發展同時，保障對家庭和兒童的安全。

益普索馬來西亞教育監測機構（Ipsos Malaysia Education Monito）9月發布的1項調查顯示，72%受訪者認為應該限制兒童使用社群媒體。馬來西亞多位國會議員10月支持政府禁止16歲以下的人使用社群媒體的計畫，並呼籲建立完善的機制，在用戶註冊帳號時核實其年齡。

其他國家也採取類似行動。在澳洲包括Facebook、Instagram和TikTok在內的社群媒體，將從12月10日起強制移除16歲以下用戶的帳號，否則將面臨巨額罰款。

紐西蘭總理克里盧克森（Christopher Luxon）將提出1項類似的法案，以限制兒童使用社群媒體。荷蘭政府同樣在今年建議家長禁止15歲以下兒童使用TikTok和Snapchat等社群媒體。

另外丹麥、法國、希臘、義大利和西班牙，正在測試1個旨在透過驗證使用者年齡來防止兒童接觸有害網路內容的應用程式。

