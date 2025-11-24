為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    16歲以下不得開帳號！馬來西亞明年擬全面封鎖兒童社群使用

    2025/11/24 16:47 編譯謝宜哲／綜合報導
    馬來西亞通訊部長法米法茲23日指出，政府正在研究澳洲和其他國家如何實施網路年齡限制。（歐新社）

    馬來西亞通訊部長法米法茲23日指出，政府正在研究澳洲和其他國家如何實施網路年齡限制。（歐新社）

    馬來西亞23日表示，計劃明年禁止16歲以下兒童註冊社群媒體，此舉旨在加強對兒童使用網路的管控，以保障兒童安全。

    根據《法新社》報導，馬來西亞通訊部長法米法茲（Ahmad Fahmi bin Mohamed Fadzil）23日指出，政府正在研究澳洲和其他國家如何實施網路年齡限制，政府希望明年社交媒體平台能夠遵守政府的決定，禁止16歲以下的人開設帳號。

    法米法茲聲稱，他相信若政府、政府機構和家長都盡職盡責，就能確保馬來西亞網路快速發展同時，保障對家庭和兒童的安全。

    益普索馬來西亞教育監測機構（Ipsos Malaysia Education Monito）9月發布的1項調查顯示，72%受訪者認為應該限制兒童使用社群媒體。馬來西亞多位國會議員10月支持政府禁止16歲以下的人使用社群媒體的計畫，並呼籲建立完善的機制，在用戶註冊帳號時核實其年齡。

    其他國家也採取類似行動。在澳洲包括Facebook、Instagram和TikTok在內的社群媒體，將從12月10日起強制移除16歲以下用戶的帳號，否則將面臨巨額罰款。

    紐西蘭總理克里盧克森（Christopher Luxon）將提出1項類似的法案，以限制兒童使用社群媒體。荷蘭政府同樣在今年建議家長禁止15歲以下兒童使用TikTok和Snapchat等社群媒體。

    另外丹麥、法國、希臘、義大利和西班牙，正在測試1個旨在透過驗證使用者年齡來防止兒童接觸有害網路內容的應用程式。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播