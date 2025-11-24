王毅痛批高市「越紅線」！ 學者：北京恐劃兩條涉台新底線

日本未撤回首相高市早苗「台灣有事」論，北京升高回應層級，由中央政治局委員兼外長王毅（圖）出面批評高市。（美聯社資料照）

日中外交風波越演越烈，中國外長王毅上週末出訪中亞期間，首次公開點名批評日本首相高市早苗發表的「台灣有事」言論，痛斥其「講了不該講的話，越了不應碰的紅線」。學者分析，北京此舉意在為日本涉台言論劃下「兩條新底線」；具有中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」更解讀，王毅的談話暗示若日本執迷不悟，將面臨歷史罪行被「再清算」的風險。

據中媒報導，王毅23日接受媒體採訪時語氣強硬，直指日本現職領導人公開發出武力介入台灣問題的錯誤信號，令人震驚。他發出3個「絕不允許」警告：絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車、絕不允許外部勢力染指台灣、絕不允許日本軍國主義死灰復燃。

學者：北京欲封口 並防寫入安保文件

針對王毅的高調表態，台灣政治大學安倍晉三研究中心主任李世暉在接受新加坡《聯合早報》訪問時分析，北京深知高市很難公開撤回言論，因此可能試圖透過強硬施壓，與日本談判出雙方都能接受的新互動模式。

李世暉預期，北京可能會在「台灣有事論」問題上劃出兩條新底線：第一，未來不宜再從日本現任官員口中說出此類言論；第二，也是最重要的一點，「絕對不能將此論述寫入官方文件中」，特別是日本擬於明年修訂的「安保三文書」（國家安全保障戰略等）。

上海東亞研究所副所長、中華全國日本學會理事包承柯也悲觀預測，日中對立態勢將長期化，若高市不解決此問題，甚至在她整個任期內，可能都看不到中日關係回轉的機會。

另一方面，具有中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」24日發文解讀，認為王毅的談話「很不一般」，顯示對日警告正在升級。文章特別點出王毅談話中關於「如果日方一意孤行……都有權利對日本的歷史罪行進行再清算」這句話，認為這是最強烈的警告，提醒日本將面臨「再清算」的實質風險。

文章分析，高市的言論已徹底破壞中日關係改善的契機，若日本政府繼續「一條道走到黑」，不排除中國將推出更多反制措施。

