高市早苗化身「打招呼魔人」 G20兩天攻克25人

日本首相高市早苗結束南非訪行預定今天晚間回到日本，日媒計算高市此行「4天1夜」的鐵人出訪，搭機時間42小時但只在南非停留36個小時。高市在G20峰會的2日會期中，與大約25位與會領袖或代表會談或打招呼，有日本外交官私下稱高市為「打招呼魔人」，出訪前已準備好一份「打招呼名單」，對於就任才1個月的高市來說，國際舞台上充分「露臉」是極為重要的。

日本電視電子新聞報導，南非與日本距離1萬4千公里，政府專機中途在新加坡停留加油，單程就要飛21個小時。高市在21日傍晚出發，22日清晨5點多抵達南非，在南非過夜1晚，23日傍晚返回，再飛21個小時於24日晚間抵達日本。這趟行程「4天1夜」的鐵人行程，主要是高市必須趕回國內準備週三舉行黨魁會議，為她提出逾21兆日圓的經濟對策方案備戰。

報導指出，有日本外交官透露，高市從上任後首次出訪即準備好一份「打招呼名單」。她照著名單在國際會議場合中一一「破關」，這次也不例外，22日開會首日，高市就與18位領袖和代表打完招呼，其中與義大利總理梅洛尼的擁抱最為搶眼。

兩天下來，高市完成與大約25位領袖和機構代表打招呼，唯獨未與中國總理李強互動，日本專家也透露，高市此行並無中文通譯同行，其實日方這次也沒有太想和中方代表會面。

有趣的是，產經新聞報導，23日的各國領袖和代表大合照前，高市與李強之間大約只隔了2公尺，兩人一度四目交接，但李強馬上把臉別了過去，接著兩人各自與周邊的領袖握手對話。

高市在返回前的記者會中表示，雖然此次與李強沒有對話的機會，但她強調，自從她就任以來一直維持的方向，就是與中國推動戰略互惠關係、構建建設性且穩定的關係，這一方針並未改變。她也強調，日本對於與中國的各種對話「是開放的」，但同時日本方面「應該主張的部分，也會繼續主張」。

