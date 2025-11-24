嗆日本？解放軍秀東風-61飛彈 MV高唱：假如戰爭今天爆發

解放軍火箭軍發布配上樂曲《假如戰爭今天爆發》的影片。（圖擷取自影片）

日中關係因「台灣有事」言論持續緊繃之際，中國解放軍發動新一波文宣攻勢。一向神秘的「火箭軍」23日發布名為《假如戰爭今天爆發》的軍歌MV，畫面中罕見展示東風-61、東風-5C等洲際彈道飛彈及實彈演練場景，並透過歌詞高喊「這就是我的回答」。中國網民對此反應激烈，甚至留言叫囂「拿日本當草稿紙作答」，戰狼氛圍濃厚。

日本首相高市早苗日前在國會重申「台灣有事即日本有事」，引發北京強烈不滿。綜合中媒報導，解放軍火箭軍在官方微博釋出這段長約41秒的MV，影片開頭一名軍人高喊：「假如戰爭今天爆發，這就是我的回答！」隨後畫面切換至大量重型軍備，包括被視為「大殺器」的陸基洲際飛彈發射車與實彈射擊，展現「全時待戰」狀態。

各大戰區接力恫嚇 批敵「別太狂」

除了火箭軍，解放軍其他戰區近期也密集發布針對性極強的文宣。負責南海與台海方向的南部戰區空軍，19日發布饒舌歌曲（Rap）《別太狂》，歌詞充滿挑釁意味：「空中較量，展露鋒芒，敵人你們都別太狂」、「敬酒不吃吃罰酒，你最好乖乖舉手投降」。東部戰區則在17日發布歌曲《若一去不回》，致敬潛伏台灣的共諜，暗示對台統戰意圖。

針對高市早苗的言論，中國官媒《環球時報》發表社評，痛批日本一方面拒絕糾正錯誤，一方面又聲稱願與鄰國對話，這種做法不僅是「偽善」的，也是徒勞的，並奉勸日方「不要執迷不悟」。

這波文宣操作成功煽動了中國內部的民族主義情緒。相關話題衝上微博熱搜，不少網民留言喊話：「打吧，別一直假如了」、「先禮後兵，禮已經到位了」、「假如戰爭今天爆發，拿日本當草稿紙作答」。不過，也有部分網民冷淡表示：「天天看，麻木了」、「儘早實現工人的雙休比這些實在」。

