坦言無法擺脫「榮恩衛斯理」 魯伯葛林特：但我並不介意

在《哈利波特》系列電影中飾演榮恩衛斯理（Ron Weasley）的英國演員魯伯葛林特（Rupert Grint），在英國廣播公司（BBC）最新專訪中坦言，他不太可能「擺脫」榮恩衛斯理，但「我並不介意，我覺得這很棒，我喜歡結識那些真正把《哈利波特》視為童年一部分的人」。

在23日刊登的專訪中，現年37歲的魯伯葛林特在11歲時被選中、飾演哈利波特最好的朋友之一榮恩，他如今形容這段經歷「瘋狂至極」，「它很快就改變我的人生，我是《哈利波特》的忠實書迷，所以對我來說，就像走進書裡一樣，這非常特別」。

不過，與飾演哈利波特的丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）和飾演妙麗的艾瑪華森（Emma Watson）相比，魯伯葛林特似乎很難擺脫「榮恩」這個角色的影響。

在被問到是否厭倦總是被人與幾十年前扮演的角色聯繫在一起時，魯伯葛林特直言「絕對不會，我很喜歡」。他說：「對於我們這代人來說，這部電影意義非凡；對於現在才發現它的年輕一代來說，意義就更加深遠了。這太棒了，讓我感到無比自豪。這真是一件意義重大的事。」

他不諱言道：「我想我永遠也無法完全擺脫他（榮恩）的光環，但我並不介意。」

美國有線頻道HBO即將在2027年推出《哈利波特》影集，並在今年5月宣布將在新劇中飾演哈利、榮恩和妙麗的3位童星。日前，丹尼爾雷德克里夫透露已給接替他飾演哈利的多明尼克麥勞克林（Dominic McLaughlin）寫了一封信，魯伯葛林特也說，他同樣寫信給即將飾演榮恩的阿拉斯泰爾斯托特（Alastair Stout）。

魯伯葛林特說：「在他們開拍之前，我給他寫了一封信，算是把接力棒交給了他。我只是想祝他一切順利，我非常享受進入這個世界的過程，也希望他能有同樣的體驗。」

魯伯葛林還說，當新演員名單公布時，他「立刻」回想起自己、雷德克里夫和華森被選中出演的情景，「我仍然記得當時的每一秒」。因此，他覺得自己和斯托特之間「有點像家人」，「我覺得這是一個全新的嘗試，這很棒。他將有他自己的特色，我認為這會很有趣」。

