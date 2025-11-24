為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    比利時工會呼籲進行3天罷工 首日癱瘓公共交通服務

    2025/11/24 14:51 編譯謝宜哲／綜合報導
    比利時工會呼籲今（24）日開始舉行3天罷工，以抗議政府提出的削減開支和修改勞動法的方案。圖為比利時總理德韋弗。（歐新社）

    比利時工會呼籲今日（24）日開始舉行3天罷工，以抗議政府提出的削減開支和修改勞動法的方案。

    根據《法新社》報導，罷工分3波進行。火車和公共交通將從24日開始罷工，比利時國家鐵路公司SNCB預計只運行三分之二的列車，部分路線甚至只運行三分之一。連接布魯塞爾和巴黎的多趟歐洲之星列車已被取消。

    比利時學校、醫院等公共服務部門25日將加入罷工行列。工會呼籲所有行業26日進行全面罷工。預計比利時的布魯塞爾-扎芬特姆（Bruxelles-Zaventem）機場和沙勒羅瓦（Charleroi）機場26日將沒有航班。

    此次罷工由比利時主要工會發起，他們與首相德韋弗（Bart De Wever）就其削減國家債務的努力陷入僵局。比利時的債務水準與希臘、義大利和法國並列歐洲最高之列。

    德韋弗自2月上任總理後，試圖透過一系列前所未有的結構性改革來推行重大財政緊縮政策，這些改革涉及勞動力​​市場自由化、失業救濟金和退休金等領域。

    但德韋弗提出的措施中迄今為止只有少數得以實施，這主要是由於他領導的5黨聯合政府內部存在分歧。他已給聯合政府設定最後期限，要求在聖誕節前達成協議，包括削減開支以彌補軍事預算增長的要求。

    工會發起罷工，旨在向各黨派施壓，迫使它們進行內部談判。工會在新聞稿中表示，這是「呼籲德韋弗和整個政府停止削減社會福利項目」。

    此前比利時工會也有進行抗議，但收效甚微。數萬名抗議者10月中旬走上布魯塞爾街頭，抗議預算削減。

