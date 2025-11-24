為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    AI結合衛星影像 助日本企業尋找廢棄房屋

    2025/11/24 14:48 編譯孫宇青／綜合報導
    數十家日本公司正利用衛星影像和人工智慧（AI）技術尋找可能待售的廢棄房屋。（圖擷取自《共同網》）

    數十家日本公司正利用衛星影像和人工智慧（AI）技術尋找可能待售的廢棄房屋。（圖擷取自《共同網》）

    隨著日本老化加劇，廢棄房屋數量不斷增加，數十家日本公司正利用衛星影像和人工智慧（AI）技術尋找可能待售的廢棄房屋。

    《共同社》24日報導，新創公司「Where Inc.」提供的1項服務利用AI技術，透過數萬張照片訓練出的模型，根據鏽蝕和顏色等特徵識別老舊屋頂。此外，衛星影像上也會標示可能被遺棄的房屋。

    日本中部岐阜縣房屋租賃服務負責人安江幸太郎（Kotaro Yasue，音譯）是上述做法的使用者之一，他最近發現1棟2層樓木屋，並透過房地產登記處聯繫房主，原來這棟房子已經無人居住超過10年，房主不知如何處理，最後同意以1日圓的價格從房主手中買下這棟房子。

    安江幸太郎補充道：「在使用這項服務之前，我必須親自去當地的房地產中介或逐一查看地塊。」

    日本的廢棄房屋數量呈上升趨勢，政府數據顯示，到2023年，日本的廢棄房屋數量約為900萬間。

    根據「Where」公司介紹，這項AI服務得益於日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）旗下某機構正在開發的分析月球隕石坑的技術，它還可以幫助尋找可用作停車場或太陽能電池板安裝場地的土地。

    這家總部位於東京的公司自2024年該服務全面推出以來，已經獲得約50組客戶，「我們希望幫助（企業）有效利用未開發的房地產」。

