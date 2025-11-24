中國施壓逼日本「芬蘭化」 美專家：高市沒必要讓步

華府智庫「哈德遜研究所」日本事務主席溫斯坦表示，日相高市早苗沒有讓步的必要，他強調，讓步不符合邏輯，也不符合日本利益。圖為高市23日出席南非G20峰會。（歐新社）

華府智庫「哈德遜研究所」日本事務主席溫斯坦（Kenneth Weinstein）接受日媒訪問表示，中國近來對日加大施壓力道，主要目的是為了讓日本「芬蘭化」，亦即不敢違逆大國意向，被迫採取不抵抗、不介入的中立政策。溫斯坦表示，高市沒有讓步的必要，他強調，讓步不符合邏輯，也不符合日本利益。

溫斯坦日前接受日本時事通信的專訪。對於高市在的國會答辯提到「台灣有事可能構成日本存亡危機事態的可能性」，溫斯坦表示，一旦台灣發生任何形式的有事，極可能立刻成為日本的安全保障緊急事態。歷任日本首相中，有些人刻意在這個問題上採取模糊態度，但高市沒有這樣做。

中國這次為何反應如此強烈，溫斯坦指出，自民黨和公明黨聯合政府的瓦解，代表中國失去了一條極關鍵的管道，公明黨比自民黨親中，長期以來在日本的國家安保與憲法等相關政策具影響力。

公明黨退出聯合政府，中國對日的影響力大幅縮水，因此透過施加經濟成本來動搖自民黨與日本維新會新的聯合政府，並以「支持台灣要付出代價」，逼迫日本「芬蘭化」，讓日本在台灣問題上不敢行動、喪失戰略自主。

溫斯坦表示，高市沒有讓步的必要，這不符合邏輯，也不符合日本利益。他指出，這涉及日本安保戰略的大方向，而非一時的外交摩擦。日本處境確實艱難，但不能退縮。

對於美國政府的反應，溫斯坦表示，華府可能希望雙方自己設法降溫，但他並不同意這種態度，他認為美國有義務支持日本，可由美國國會先發表強烈支持日本的聲明，再由政府發聲。

對於高市內閣不否認修改「非核三原則」的可能性，溫斯坦表示，這是一項非常重要、而且必要的討論。他建議日本應該認真檢視所有選項，與美國保持密切協商，在充分評估後做出適當決策。

