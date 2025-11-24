為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    在沖繩旅遊注意！受大停水影響 單軌電車車站不能上廁所

    2025/11/24 14:32 即時新聞／綜合報導
    沖繩都市單軌電車線受到大停水影響，所有車站廁所都不開放。沖繩單軌電車站廁所示意圖。（圖擷自「@toyo125a」帳號）

    沖繩都市單軌電車線受到大停水影響，所有車站廁所都不開放。沖繩單軌電車站廁所示意圖。（圖擷自「@toyo125a」帳號）

    目前在日本沖繩旅遊的民眾注意了！受到淨水廠水管老舊洩露影響，沖繩本島今天（24日）中午過後有11個市町村全面停水、6個市村部分停水，連帶使得單軌電車（Yui-Rail）車站廁所不開放使用，已有觀光客叫苦連天。

    《沖繩時報》報導，沖繩都市單軌電車線雖然有蓄水池設備，但考慮到可能會無法完全供水，因此從今天中午開始所有車站的廁所都暫停使用，直到輸水管問題處理完畢後才會開放。

    1名30來歲的女性觀光客，和家人一起來到沖繩旅遊，孰料卻恰好遇到大停水，她在單軌電車縣廳前站驚慌地表示，自己正打算去洗手間，如今發生這種情況真的很令人困擾。

    另外，1名沖繩宜野灣市的30多歲上班族，原本計畫下午和朋友去那霸的國際通商店街一起聚會暢飲，也相當擔心到時沒地方上廁所。

    據了解，沖繩縣豐見城市、宇流麻市、糸滿市、南城市、讀谷村、金武町、嘉手納町、西原町、與那原町、南風原町、八重瀬町等11處市町村，從今天中午開始全面停水。

    沖繩縣沖繩市、浦添市、那霸市、恩納村、北中城村、中城村等6處市村，則是從中午開始部分停水，縣府方面估計25日才會恢復正常供水。

