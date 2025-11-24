為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    影片曝光！ 巴基斯坦自殺式炸彈襲擊 3名軍人死亡

    2025/11/24 14:16 編譯謝宜哲／綜合報導
    今（24）日上午2名自殺式炸彈襲擊者攻擊巴基斯坦西北部1處安全部隊總部，造成至少3名部隊成員死亡。（擷自X@KPFrontLine）

    巴基斯坦警方和救援人員表示，今（24）日上午2名自殺式炸彈襲擊者攻擊該國西北部1處安全部隊總部，造成至少3名部隊成員死亡。

    根據《美聯社》報導，巴基斯坦白沙瓦（Peshawar）警察局長艾哈邁德（Saeed Ahmad）指出，襲擊具體地點是與阿富汗接壤的開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）首府白沙瓦的安全部隊總部。

    艾哈邁德聲稱，1名襲擊者在安全部隊總部大門引爆身上的炸彈，另1名襲擊者在停車場附近被擊斃。

    艾哈邁德強調，安全部隊的迅速反應阻止了更多傷亡，局勢很快就得到控制。

    相關影片顯示，士兵拿起槍進行射擊，疑似是攻擊自殺式炸彈襲擊者。

    目前尚無任何組織聲稱對這起攻擊負責，但巴基斯坦塔利班先前曾多次被指控與該國類似攻擊事件有關。

    這些攻擊事件加劇了巴基斯坦與阿富汗塔利班政府之間的緊張關係。巴基斯坦稱自塔利班2021年於阿富汗掌權後，巴基斯坦塔利班一直在阿富汗境內自由活動。

