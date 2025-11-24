影片曝光！ 巴基斯坦自殺式炸彈襲擊 3名軍人死亡

今（24）日上午2名自殺式炸彈襲擊者攻擊巴基斯坦西北部1處安全部隊總部，造成至少3名部隊成員死亡。（擷自X@KPFrontLine）

巴基斯坦警方和救援人員表示，今（24）日上午2名自殺式炸彈襲擊者攻擊該國西北部1處安全部隊總部，造成至少3名部隊成員死亡。

根據《美聯社》報導，巴基斯坦白沙瓦（Peshawar）警察局長艾哈邁德（Saeed Ahmad）指出，襲擊具體地點是與阿富汗接壤的開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）首府白沙瓦的安全部隊總部。

請繼續往下閱讀...

艾哈邁德聲稱，1名襲擊者在安全部隊總部大門引爆身上的炸彈，另1名襲擊者在停車場附近被擊斃。

艾哈邁德強調，安全部隊的迅速反應阻止了更多傷亡，局勢很快就得到控制。

相關影片顯示，士兵拿起槍進行射擊，疑似是攻擊自殺式炸彈襲擊者。

目前尚無任何組織聲稱對這起攻擊負責，但巴基斯坦塔利班先前曾多次被指控與該國類似攻擊事件有關。

這些攻擊事件加劇了巴基斯坦與阿富汗塔利班政府之間的緊張關係。巴基斯坦稱自塔利班2021年於阿富汗掌權後，巴基斯坦塔利班一直在阿富汗境內自由活動。

?⚡#Update: The clearance operation after the attack on the FC Headquarters in Peshawar has been completed. All three terrorists have been killed, while three FC personnel were martyred during the operation. Further details are still coming in.#Peshawar #FC #Blast pic.twitter.com/GU5Erf3Ngy — KP FrontLine （@KPFrontLine） November 24, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法