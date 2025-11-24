民調7成還被低估？高市早苗「隱性鐵粉」浮現 2跡象揭媒體誤判民意

日本首相高市早苗22日在南非約翰尼斯堡出席G20峰會。（歐新社）

日本首位女首相高市早苗，因其「台灣有事」論述引發中國強烈報復，但最新民調顯示其內閣支持率居高不下，穩居7成高檔。然而，資深政治觀察家指出，這個數字恐怕還「低估」了高市的真實人氣。歸咎於日本主流媒體長期以來的「左傾結構」與「機構效應」，高市早苗實際上擁有一群龐大但沉默的「隱性鐵粉」，這股力量正如2025年自民黨總裁選舉時一樣，再次跌破了媒體專家的眼鏡。

媒體曾預言小泉大勝 結果卻是高市輾壓

要理解高市早苗為何能無視北京臉色，就必須回顧2025年10月4日那場自民黨總裁選舉。

請繼續往下閱讀...

當時，包括《朝日新聞》、《每日新聞》等日本主流媒體在選前兩週發布的民調，幾乎一面倒地看好主打改革形象的「修憲王子」小泉進次郎。媒體數據一度顯示，小泉在黨員票的支持度領先高市早苗超過10個百分點，輿論氛圍甚至營造出「勝負已定」的錯覺。

然而，開票結果卻狠狠打臉了所有預測。高市早苗在黨員票部分竟反超小泉近20%，上演了驚天逆轉勝。這場戰役證實了一個現象：日本媒體的民調採樣往往偏向都會區與中間選民，嚴重低估了地方基層與保守派黨員對高市早苗「國家正常化」路線的堅定支持。

分析指出，日本戰後媒體生態長期由自由派主導，對於高市早苗這類主張參拜靖國神社、修憲及強化國防的「鷹派」政治人物，報導角度多半帶有批判性。這種氛圍導致部分支持者在面對媒體民調時，傾向隱藏真實意向，形成類似美國川普支持者的「隱性選民」效應。換言之，當前各家媒體做出的70%支持率，可能僅是高市早苗人氣的「樓地板」，而非「天花板」。

北京越罵越旺 產生「聚旗效應」

此外，中國近期對高市早苗個人的羞辱性攻擊，包括官媒發布穿著舊皇軍制服的漫畫、威脅制裁海鮮等手段，反而產生了強烈的「聚旗效應」（Rally 'round the flag）。

對於許多原本對政治冷感的日本人來說，外部勢力如此粗暴地干涉日本內政與辱罵本國領袖，激發了民族自尊心。這不僅讓原本支持高市的保守派更為團結，也讓許多中間選民在「討厭中國霸凌」的心理下，轉向支持對中強硬的高市內閣。這股「反中紅利」結合了被媒體低估的保守派基本盤，正是高市早苗敢於在外交上與北京直球對決的最大底氣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法