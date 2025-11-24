為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    高市早苗本來就不打算與中國官員會面！ 專家爆G20沒帶中文翻譯

    2025/11/24 14:22 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗在G20峰會期間與多的國家領袖交流。（路透）

    日本首相高市早苗在G20峰會期間與多的國家領袖交流。（路透）

    日本首相高市早苗日前發表有關「台灣有事」發言，引發中國強烈不滿，發動各項抵制；22至23日在南非舉行20國集團領袖峰會（G20），高市早苗也沒有與中國國務院總理李強有任何交流；有專家指出，高市早苗此行本來就沒打算與中國官員會面，日本代表團連中文翻譯都沒帶。

    針對日中兩國在G20上沒有交流一事，佳能國際戰略研究所高級研究員、中國事務專家峯村健司今（24日）在富士電視台晨間節目《サン！シャイン》受訪時指出，「這次日本方面本來也不太想見面，因為連中文口譯都沒有帶去。」這樣雙方只能透過英文溝通，會非常耗時，只是在場邊稍微寒暄、打個招呼而已，考量到這點，其實沒有太大意義。

    峯村健司分析，現在中國國內反日情緒高漲，所以兩國見面也不會有太大意義，另外中國國務院總理李強雖然被稱為是中國政府第二號人物，但他與習近平之間存在非常巨大的差距。日本方面認為，就算會面了，也難以達成什麼實質成果，所以做出了不會面的判斷。

