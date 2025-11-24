沖繩縣淨水廠水管破裂 島內將面臨大規模停水危機

沖繩本島北部一處淨水廠水管因舊化破損造成大規模漏水，導致複數淨水場無法正常作業，沖繩本島26個市、村、町中，有11處面臨全面停水危機，另有6處部分地區將停水。圖為沖繩縣那霸市國際通街景。（美聯社）

沖繩縣今日（24日）面臨大規模停水危機！負責沖繩縣內自來水業務的沖繩縣企業局今指出，由於沖繩本島北部一處淨水廠水管因舊化破損造成大規模漏水，導致複數淨水場無法正常作業，沖繩本島26個市、村、町中，有11處面臨全面停水危機，另有6處部分地區將停水。

綜合日媒報導，沖繩縣企業局指出，今日凌晨3點，埋藏在沖繩本島北部的大宜味村道路底下的水管因破損導致大規模漏水，而這條水管是在1967年所設置，疑似是因為管線老化所致。目前針對受損水管，縣政府未有明確的修復時程，縣政府正朝使用其他水管的方向進行管線調整。

此次受損的水管負責將水從水壩和其他設施輸送至淨水場，但水管破損導致大規模漏水，代表有多處淨水場無法正常進行淨水作業。沖繩縣政府表示，預計將在中午前後開始停水，呼籲居民節約用水。沖繩縣企業局長宮城力今召開緊急記者會，表示：「對造成巨大不便與困擾深表歉意。」目前正致力於修復工作及調度其他水源。

至於具體影響範圍，包括金武町、讀谷村、嘉手納町、宇流麻市、西原町、與那原町、豐見城市、南風原町、糸滿市、八重瀬町、南城市可能全面停水；恩納村、沖繩市、北中城村、中城村、浦添市、那霸市，則是有部分地區會停水。

