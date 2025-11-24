為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    沖繩縣淨水廠水管破裂 島內將面臨大規模停水危機

    2025/11/24 11:43 即時新聞／綜合報導
    沖繩本島北部一處淨水廠水管因舊化破損造成大規模漏水，導致複數淨水場無法正常作業，沖繩本島26個市、村、町中，有11處面臨全面停水危機，另有6處部分地區將停水。圖為沖繩縣那霸市國際通街景。（美聯社）

    沖繩本島北部一處淨水廠水管因舊化破損造成大規模漏水，導致複數淨水場無法正常作業，沖繩本島26個市、村、町中，有11處面臨全面停水危機，另有6處部分地區將停水。圖為沖繩縣那霸市國際通街景。（美聯社）

    沖繩縣今日（24日）面臨大規模停水危機！負責沖繩縣內自來水業務的沖繩縣企業局今指出，由於沖繩本島北部一處淨水廠水管因舊化破損造成大規模漏水，導致複數淨水場無法正常作業，沖繩本島26個市、村、町中，有11處面臨全面停水危機，另有6處部分地區將停水。

    綜合日媒報導，沖繩縣企業局指出，今日凌晨3點，埋藏在沖繩本島北部的大宜味村道路底下的水管因破損導致大規模漏水，而這條水管是在1967年所設置，疑似是因為管線老化所致。目前針對受損水管，縣政府未有明確的修復時程，縣政府正朝使用其他水管的方向進行管線調整。

    此次受損的水管負責將水從水壩和其他設施輸送至淨水場，但水管破損導致大規模漏水，代表有多處淨水場無法正常進行淨水作業。沖繩縣政府表示，預計將在中午前後開始停水，呼籲居民節約用水。沖繩縣企業局長宮城力今召開緊急記者會，表示：「對造成巨大不便與困擾深表歉意。」目前正致力於修復工作及調度其他水源。

    至於具體影響範圍，包括金武町、讀谷村、嘉手納町、宇流麻市、西原町、與那原町、豐見城市、南風原町、糸滿市、八重瀬町、南城市可能全面停水；恩納村、沖繩市、北中城村、中城村、浦添市、那霸市，則是有部分地區會停水。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播