    國際

    菲總統宣布7名涉貪嫌疑人被捕 將追捕更多防洪工程貪污人員

    2025/11/24 11:27 編譯謝宜哲／綜合報導
    菲律賓總統小馬可仕表示，當局已拘留7名嫌疑人，並正在追捕更多涉嫌參與重大防洪工程貪污醜聞的人員。（美聯社）

    菲律賓總統小馬可仕表示，當局已拘留7名嫌疑人，並正在追捕更多涉嫌參與重大防洪工程貪污醜聞的人員。（美聯社）

    菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今（24）日表示，當局已拘留7名嫌疑人，並正在追捕更多涉嫌參與重大防洪工程貪污醜聞的人員。

    根據《美聯社》報導，菲律賓長期飽受致命洪水和極端天氣侵襲，大規模貪汙被認為是防洪工程品質低劣甚至根本不存在的罪魁禍首。首批被指控的十幾名嫌疑犯，包括前眾議員科（Zaldy Co）和政府公共工程人員。他們已被反腐敗特別法庭桑迪甘巴揚（Sandiganbayan）提起訴訟。預計這將是數十起刑事貪污訴訟中的第一起。

    首起貪腐案件涉及東民都洛省（Oriental Mindoro）防洪工程的違規行為，其中包括1項價值2.89億披索（約台幣1.5億元）的河堤工程。該工程由Sunwest公司承建。

    馬科斯表示，1名嫌疑人已被逮捕，另有6名嫌疑人於向警方自首。他指出，被捕的嫌疑犯在奎松市（Quezon）郊區的1處住宅內被發現，同時還有一些試圖幫助藏匿嫌疑人的人員遭捕，但具體人數不詳。

    小馬可仕24日還在Facebook上指出，其餘嫌疑人都應該自首，不要坐等警方追捕。他強調，菲律賓將繼續追捕，絕不罷休。

    自小馬可仕2022年中期上任總統後，至少有9855個防洪工程項目正在接受調查，這些項目總價值超過5450億比索（約台幣2904.5億元）。

    財政部長芮克圖（Ralph Recto）9月聲稱，自2023年後可能有多達1185億比索（約台幣631.6億元）的防洪工程資金因貪污而流失。

