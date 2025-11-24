開門小心！美舊金山歹徒假冒送貨員 劫走屋主3.45億元加密貨幣

美國加州舊金山歹徒偽裝成送貨員，劫走屋主1100萬美元的加密貨幣。比特幣示意圖。（路透）

美國加州舊金山都勒教會區（Mission Dolores），22日早上6時45分許發生重大劫案，有1名歹徒偽裝成送貨員後控制屋主行動，搶走手機、筆電並轉移了價值1100萬美元（約新台幣3.45億元）的加密貨幣。

據《紐約郵報》報導，舊金山警方表示，這名歹徒很快就停止偽裝，直接掏槍出來並捆綁屋主，尚不清楚這起案件是否有人員受傷，警方也沒有透露嫌犯是否落網。

請繼續往下閱讀...

美國近來發生多起針對加密貨幣投資者的劫案，網紅Amouranth位於德州休士頓的住處，今年3月遭匪徒闖入試圖取得她的加密貨幣帳戶，她靠著在OnlyFans販售影片、Twitch直播遊戲，每月能夠賺進200萬美元（約新台幣6286萬元）。

另外，37歲男子沃爾茨（John Woeltz）與33歲的杜普萊西（William Duplessie），今年5月在紐約綁架義大利籍富翁卡圖蘭（Michael Valentino Teofrasto Carturan），對其酷刑折磨以便取得加密貨幣帳號密碼。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法