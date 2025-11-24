為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    開門小心！美舊金山歹徒假冒送貨員 劫走屋主3.45億元加密貨幣

    2025/11/24 11:36 即時新聞／綜合報導
    美國加州舊金山歹徒偽裝成送貨員，劫走屋主1100萬美元的加密貨幣。比特幣示意圖。（路透）

    美國加州舊金山歹徒偽裝成送貨員，劫走屋主1100萬美元的加密貨幣。比特幣示意圖。（路透）

    美國加州舊金山都勒教會區（Mission Dolores），22日早上6時45分許發生重大劫案，有1名歹徒偽裝成送貨員後控制屋主行動，搶走手機、筆電並轉移了價值1100萬美元（約新台幣3.45億元）的加密貨幣。

    《紐約郵報》報導，舊金山警方表示，這名歹徒很快就停止偽裝，直接掏槍出來並捆綁屋主，尚不清楚這起案件是否有人員受傷，警方也沒有透露嫌犯是否落網。

    美國近來發生多起針對加密貨幣投資者的劫案，網紅Amouranth位於德州休士頓的住處，今年3月遭匪徒闖入試圖取得她的加密貨幣帳戶，她靠著在OnlyFans販售影片、Twitch直播遊戲，每月能夠賺進200萬美元（約新台幣6286萬元）。

    另外，37歲男子沃爾茨（John Woeltz）與33歲的杜普萊西（William Duplessie），今年5月在紐約綁架義大利籍富翁卡圖蘭（Michael Valentino Teofrasto Carturan），對其酷刑折磨以便取得加密貨幣帳號密碼。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播