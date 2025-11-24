美烏談判現突破！魯比歐證實和平草案「是活的」可修改

美國國務卿魯比歐23日在瑞士日內瓦與烏克蘭代表團結束會談後，向媒體發表談話。（歐新社）

針對各界關注的烏克蘭和平方案，美烏談判出現新動態。美國與烏克蘭官員23日在日內瓦會談後證實，雙方已取得「實質進展」，並正針對和平計畫的草案內容進行修訂。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示，目前的草案是一份「有生命的文件」（living document），內容會隨著雙方意見的加入而持續調整。

《華盛頓郵報》報導，魯比歐率領包括川普女婿庫許納（Jared Kushner）、特使魏科夫（Steve Witkoff）及陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll）在內的高階代表團，與烏克蘭代表進行了會談。魯比歐形容，這是雙方目前為止「最正面」（most positive）的一次接觸。會後白宮發表聯合聲明，指出雙方正致力於起草一份「更新且完善的框架」，並重申任何協議都必須「充分維護烏克蘭的主權」。

草案持續更新 期限具彈性

針對外界質疑初版方案內容偏向俄方，魯比歐在日內瓦向媒體澄清，目前的草案只是彙整雙方意見的初期文件，並非最終定案。「這是一份有生命、會呼吸的文件。每天隨著意見加入都在改變。」至於川普先前設定的感恩節期限，魯比歐表示：「我們的目標是希望能盡快完成，當然希望是週四，但今天的重點是我們取得了實質進展。」暗示談判時程仍有討論空間。

儘管談判持續進行，川普本人23日早晨在社群媒體「Truth Social」 上發文，重申自己「繼承」了這場戰爭，並批評烏克蘭領導層對美國的援助不夠感激。一位不具名的美方官員透露，川普對方案的具體細節並未深度涉入，主要授權幕僚去嘗試達成協議。「你跟他說要去談個協議，他就說『好，去看看你能做什麼』，這就是他掌握的細節程度。」

歐洲研擬替代方案

與此同時，歐洲盟友也密切關注談判進展。一份外洩文件顯示，法國與德國官員正在研擬替代方案，主張領土談判應從前線開始，並給予烏克蘭「具法律約束力的安全保證」。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）則在推特上表示，在開始工作前，希望能先釐清這份計畫的起草者與來源。

