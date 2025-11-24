美懸賞1.6億通緝犯！以軍斬首真主黨「軍事一哥」 教宗訪黎前夕動手

黎巴嫩真主黨23日證實，其軍事參謀長塔巴塔貝（Haytham Ali Tabatabai）在以軍空襲貝魯特行動中身亡。圖為真主黨公布的塔巴塔貝檔案照。（歐新社）

中東戰火在敏感時刻再度引爆。以色列軍方證實，週日（23日）空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊，成功斬首真主黨（Hezbollah）最高階軍事指揮官塔巴塔貝（Haytham Ali Tabatabai）。這位鮮少在公眾面前曝光的「軍事一哥」，不僅是真主黨的參謀長，更是美國政府懸賞500萬美元（約新台幣1.6億元）通緝的恐怖份子。由於空襲發生在天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）預定訪黎的前一週，時機點極為敏感。

雖然以色列官方宣稱此次行動是為了「阻止真主黨重建力量」，但外界普遍認為這是對黎巴嫩與國際社會的一次強烈示威。塔巴塔貝的身亡，標誌著自2024年11月停火協議生效以來，以軍對真主黨最高層級的精準打擊。

神祕「特種作戰」指揮官 曾負責敘利亞葉門戰線

與一般的戰地指揮官不同，現年57歲的塔巴塔貝在黎巴嫩公眾眼中相當神祕，但在組織內部地位極高。知情人士向法新社透露，他在接任參謀長之前，曾長期負責真主黨在敘利亞與葉門的特種作戰檔案，包括指揮精銳部隊支援敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）打內戰。正因其豐富的跨境作戰經驗與威脅性，美國國務院早已將他列為「特定全球恐怖份子」（SDGT），並祭出高額懸賞金獵捕。

黎巴嫩衛生部指出，以軍發射的3枚飛彈精準擊中了貝魯特南郊哈雷特赫里克（Haret Hreik）一棟九層公寓的三、四樓，造成至少5人死亡、28人受傷。現場畫面顯示，街道上散落著大量建築碎片與被燒毀的車輛，救援人員在塵土飛揚中抬出裹著屍袋的遺體。真主黨稍晚證實塔巴塔貝與另外4名戰士在這次「背信棄義的攻擊」中喪生。

對於選擇在教宗訪黎前夕動手，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）態度強硬，強調以色列「絕不允許真主黨重建力量」，並要求黎巴嫩政府履行解除武裝的承諾。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）更發出警告：「任何對以色列舉起手的人，手將被斬斷。」

真主黨政治委員會副主席柯馬提（Mahmoud Qmati）則反擊，稱以軍此舉「跨越了新的紅線」，真主黨將研究適當的回應方案，區域局勢恐將陷入新一輪的報復循環。

